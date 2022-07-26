В США испугались, что Зеленский заберет их свободу

Президент Украины Владимир Зеленский хочет экспортировать в США цензуру и свои методы управления страной. Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в эфире своей программы.
«Зеленский желает распространить свои методы управления государством на США, он хочет экспортировать цензуру. Зеленский фактически запретил на Украине работу оппозиционных партий и телеканалов. Теперь украинское правительство решило, что может ввести цензуру в нашей стране», — сказал Карлсон.
Ранее Зеленский подписал указ о создании «списка пропагандистов». В него попали несколько американских журналистов и сенаторов за якобы необъективное освещении ситуации на Украине.
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