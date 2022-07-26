В США испугались, что Зеленский заберет их свободу 27 июля 2022 в 08:26 Размер текста - 17 + Такер Карлсон раскритиковал Владимира Зеленского за цензуру Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский хочет экспортировать в США цензуру и свои методы управления страной. Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в эфире своей программы. «Зеленский желает распространить свои методы управления государством на США, он хочет экспортировать цензуру. Зеленский фактически запретил на Украине работу оппозиционных партий и телеканалов. Теперь украинское правительство решило, что может ввести цензуру в нашей стране», — сказал Карлсон. Ранее Зеленский подписал указ о создании «списка пропагандистов». В него попали несколько американских журналистов и сенаторов за якобы необъективное освещении ситуации на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский хочет экспортировать в США цензуру и свои методы управления страной. Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в эфире своей программы. «Зеленский желает распространить свои методы управления государством на США, он хочет экспортировать цензуру. Зеленский фактически запретил на Украине работу оппозиционных партий и телеканалов. Теперь украинское правительство решило, что может ввести цензуру в нашей стране», — сказал Карлсон. Ранее Зеленский подписал указ о создании «списка пропагандистов». В него попали несколько американских журналистов и сенаторов за якобы необъективное освещении ситуации на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям