26 июля 2022

В США испугались, что Зеленский заберет их свободу

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Такер Карлсон раскритиковал Владимира Зеленского за цензуру Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский хочет экспортировать в США цензуру и свои методы управления страной. Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в эфире своей программы.

«Зеленский желает распространить свои методы управления государством на США, он хочет экспортировать цензуру. Зеленский фактически запретил на Украине работу оппозиционных партий и телеканалов. Теперь украинское правительство решило, что может ввести цензуру в нашей стране», — сказал Карлсон.

Ранее Зеленский подписал указ о создании «списка пропагандистов». В него попали несколько американских журналистов и сенаторов за якобы необъективное освещении ситуации на Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет экспортировать в США цензуру и свои методы управления страной. Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в эфире своей программы. «Зеленский желает распространить свои методы управления государством на США, он хочет экспортировать цензуру. Зеленский фактически запретил на Украине работу оппозиционных партий и телеканалов. Теперь украинское правительство решило, что может ввести цензуру в нашей стране», — сказал Карлсон. Ранее Зеленский подписал указ о создании «списка пропагандистов». В него попали несколько американских журналистов и сенаторов за якобы необъективное освещении ситуации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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