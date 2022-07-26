26 июля 2022

Долги по зарплате в Челябинской области выросли в 12 раз. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Объем невыплаченной зарплаты в середине 2022 года в регионе достиг 29 млн рублей Фото:

Долги по зарплате за июль превысили 29 млн рублей в Челябинской области, что выше аналогичного показателя в 2021 году в 12 раз. Как следует из данных Челябинскстата, просроченная задолженность в середине лета достигла пиковых значений с начала года.

Сумма задолженности в 2021 году составляла в июле 2 млн 373 тысячи рублей. Традиционно объем долгов растет с апреля. Если в марте текущего года они отсутствовали, то месяцем позже достигли почти 23 миллионов рублей.

Согласно мониторингу социально-экономического развития, по состоянию на 1 июня вся сумма задолженности приходилась на обрабатывающие производства. При этом численность работников, которым были должны, составляла 258 человек. Расчет показывает, что в среднем на человека приходилось примерно по 107 тысяч рублей невыплаченной зарплаты.

2022 год повторил тенденцию прошлых периодов, когда долги начинают увеличиваться весной, достигая пика к лету
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Долги по зарплате за июль превысили 29 млн рублей в Челябинской области, что выше аналогичного показателя в 2021 году в 12 раз. Как следует из данных Челябинскстата, просроченная задолженность в середине лета достигла пиковых значений с начала года. Сумма задолженности в 2021 году составляла в июле 2 млн 373 тысячи рублей. Традиционно объем долгов растет с апреля. Если в марте текущего года они отсутствовали, то месяцем позже достигли почти 23 миллионов рублей. Согласно мониторингу социально-экономического развития, по состоянию на 1 июня вся сумма задолженности приходилась на обрабатывающие производства. При этом численность работников, которым были должны, составляла 258 человек. Расчет показывает, что в среднем на человека приходилось примерно по 107 тысяч рублей невыплаченной зарплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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