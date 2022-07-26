В ХМАО будут судить мужчину из-за слежки за бывшей женой

В Лангепасе (ХМАО) задержан мужчина по подозрению в нарушении неприкосновенности частной жизни. Он следил за бывшей супругой с помощью видеокамеры, тайно установленной в ее квартире. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.
«В начале июля 2022 года подозреваемый, имея доступ в квартиру бывшей супруги, проживающей в городе Лангепас, из ревности и с целью осуществления слежки за ее частной жизнью, тайно установил в ее квартире камеру видеонаблюдения с функцией передачи данных через интернет. С помощью нее он осуществлял непрерывное наблюдение за жизнью потерпевшей», — сообщили в ведомстве.
О слежке женщина узнала случайно. Во время уборки в квартире она обнаружила спрятанную видеокамеру. О своей находке югорчанка сообщила в правоохранительные органы. В отношении бывшего супруга было возбуждено уголовное дело. За содеянное ему грозит до двух лет заключения.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО бизнесмен тайно шпионил за сотрудниками. Подозреваемый установил микрофоны в нескольких автомобилях и кабинетах фирмы. С помощью них он подслушивал разговоры сотрудников.
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