Жители ЯНАО идут в лес за грибами, а вынуждены собирать мусор. Фото

Сознательные ямальцы вынуждены прибираться за несознательными Сергей Русанов © URA.RU

Жительница ЯНАО, отправившись по грибы, вынуждена была собирать по лесу мусор, оставленный земляками. Об этом рассказала на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” Наталья Дмитриева.

“Сбегала в лес… Пришла обратно, не с пустыми руками, с большим пакетом мусора, ну грибочков пару штук… А мусора, конечно, больше, чем грибов”, - сообщила автор поста. Жительница возмущенно и эмоционально попросила гостей леса забирать свой мусор с собой.

Комментаторы под постом не оставили без внимания поступок Натальи Дмитриевой и поддержали ее в высказывании о разбросе мусора в лесу. “Какая вы молодец! Мне тоже очень обидно за наших земляков. Бросают все, что могут, люди берегите нашу тундру, она нас кормит”, - прокомментировала Людмила Федюк. "Не хотят они, им так нравится”, - осуждает тех, кто мусорит в лесу, Мария Свирь. Девушка также поддержала автора поста в том, что она собрала найденный мусор.

Ранее URA.RU рассказывало, что природоохранная прокуратура ЯНАО организовала горячую линию, на которую жители региона могут сообщать о незаконных свалках мусора в лесах. Надзорное ведомство обещало проверять информацию, которую предоставят ямальцы.