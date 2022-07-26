26 июля 2022
25 июля 2022

Жители ЯНАО идут в лес за грибами, а вынуждены собирать мусор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Липовая гора. Пермь, уборка, мусорный мешок, сбор мусора, парень с мешком
Сознательные ямальцы вынуждены прибираться за несознательными

Жительница ЯНАО, отправившись по грибы, вынуждена была собирать по лесу мусор, оставленный земляками. Об этом рассказала на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” Наталья Дмитриева.

“Сбегала в лес… Пришла обратно, не с пустыми руками, с большим пакетом мусора, ну грибочков пару штук… А мусора, конечно, больше, чем грибов”, - сообщила автор поста. Жительница возмущенно и эмоционально попросила гостей леса забирать свой мусор с собой.

Комментаторы под постом не оставили без внимания поступок Натальи Дмитриевой и поддержали ее в высказывании о разбросе мусора в лесу. “Какая вы молодец! Мне тоже очень обидно за наших земляков. Бросают все, что могут, люди берегите нашу тундру, она нас кормит”, - прокомментировала Людмила Федюк. "Не хотят они, им так нравится”, - осуждает тех, кто мусорит в лесу, Мария Свирь. Девушка также поддержала автора поста в том, что она собрала найденный мусор. 

Ранее URA.RU рассказывало, что природоохранная прокуратура ЯНАО организовала горячую линию, на которую жители региона могут сообщать о незаконных свалках мусора в лесах. Надзорное ведомство обещало проверять информацию, которую предоставят ямальцы.

мусор, лес, природа, экология
Места сбора дикоросов на Ямале захламляют сами же местные жители
Фото:

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Жительница ЯНАО, отправившись по грибы, вынуждена была собирать по лесу мусор, оставленный земляками. Об этом рассказала на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” Наталья Дмитриева. “Сбегала в лес… Пришла обратно, не с пустыми руками, с большим пакетом мусора, ну грибочков пару штук… А мусора, конечно, больше, чем грибов”, - сообщила автор поста. Жительница возмущенно и эмоционально попросила гостей леса забирать свой мусор с собой. Комментаторы под постом не оставили без внимания поступок Натальи Дмитриевой и поддержали ее в высказывании о разбросе мусора в лесу. “Какая вы молодец! Мне тоже очень обидно за наших земляков. Бросают все, что могут, люди берегите нашу тундру, она нас кормит”, - прокомментировала Людмила Федюк. "Не хотят они, им так нравится”, - осуждает тех, кто мусорит в лесу, Мария Свирь. Девушка также поддержала автора поста в том, что она собрала найденный мусор.  Ранее URA.RU рассказывало, что природоохранная прокуратура ЯНАО организовала горячую линию, на которую жители региона могут сообщать о незаконных свалках мусора в лесах. Надзорное ведомство обещало проверять информацию, которую предоставят ямальцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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