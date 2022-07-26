Новая редакция пермского генплана грозит ущемлением прав жителей

Новый генплан рассматривает территорию города как единое целое Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В проекте нового генплана Перми не учитываются условия жизни населения. Об этом заявил в своем telegram-канале общественник и бывший член градсовета Перми Денис Галицкий.

«Новая редакция примечательна тем, что из текста удалили все про обеспеченность жителей чем бы то ни было. В тексте вообще не встречаются слова про „благоприятные условия жизнедеятельности населения“. Между тем это обязательство властей по п. 6 ст. 2 ГрадКодекса РФ. Такого явного и демонстративного попрания прав жителей Пермь еще не знала», — отметил Галицкий.

URA.RU он пояснил, что в действующей редакции генплана вся территория города разделена на отдельные территории (стандартные территории нормирования благоприятных условий жизнедеятельности). Это позволяет считать обеспеченность, например, местами в школах применительно к конкретному микрорайону. Сейчас деление убрали, и высчитывать обеспеченность, по словам Галицкого, будут «на весь город». «А то, что ребенок живет на Гайве, а школа находится на Нагорном — это не важно. Это генплан для того, чтобы „человейников“ можно было построить сколько угодно и где угодно много. Ничего не будет мешать», — говорит общественник.

В пресс-службе краевого минимущества и градостроительной деятельности пообещали прокомментировать претензию Галицкого позже. Советник губернатора Дмитрия Махонина по вопросам строительства, депутат ЗС Павел Чепанов считает, что Галицкий вырывает мысль из контекста. По его словам, любое новое строительство рассматривается на комиссии по землепользованию и застройке, где утверждается планировка территории. И застройщик обязан просчитать обеспеченность жителей теми же садами на этом этапе.

Точно просчитать потребность того или иного микрорайона в социальной инфраструктуре, по словам Павла Черепанова, крайне проблематично. «Мы не понимаем до конца, условно, как будет развиваться микрорайон „Парковый“. И невозможно сегодня определить, сколько нам потребуется садов и школ. Все это будут расчеты пальцем в небо», — говорит он. По его словам, новая редакция никак не ущемит потребности жителей и позволит минимизировать точечную застройку. Ранее URA.RU рассказывало, что Денис Галицкий раскритиковал планы властей по обустройству теплого тротуара в центре Перми.