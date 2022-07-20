В Перми раскритиковали идею теплого тротуара у здания губернатора

Тротуар с обогревом появится на одной из центральных улиц Перми — Петропавловской Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский градозащитник Денис Галицкий раскритиковал идею сделать теплый тротуар в центре города. По информации главы Ленинского района Александра Русанова, плитку с обогревом планируется уложить вдоль здания на Петропавловской, 57. Оно расположено напротив здания, где находится администрация губернатора и краевое правительство (Куйбышева, 14/Петропавловская,56А). Галицкий в своем telegram-канале назвал подобную идею «абсурдом».

По мнению градозащитника, желание облагородить данный участок тротуара обусловлено заботой чиновников о себе, а не о жителях города. «Этот „участок, где не будет наледи“, строят не рядом с какой-нибудь соцзащитой, где пенсионеры в гололед ломают себе ноги, а рядом с главной резиденцией краевой власти. Сто первое доказательство, что проект „Комфортная городская среда“ призван сделать прекрасным вид из рабочих кабинетов высших должностных лиц», — иронично высказался Галицкий.

Общественник также задался вопросом, на кого именно лягут расходы по оплате электроэнергии для обогрева тротуара. Он напомнил, что среднегодовая температура в Перми не превышает трех градусов тепла.

О переустройстве тротуара по технологии «теплый пол» вдоль здания на Петропавловской Русанов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что все расходы по демонтажу и укладке тротуарной плитки, а также благоустройства территории вокруг, взяло на себя ПАО «Уралкалий». Работы должны завершиться к сентябрю. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии Перми, попросив уточнить, чем обусловлен выбор укладки теплого тротуара на указанном участке улицы. В администрации обещали предоставить ответ позже.

Здание на Петропавловской, 57 (входит в квартал, известный как Торговый пассаж) является памятником истории и культуры. Сейчас в нем располагается несколько кафе, а также офис одной из строительных компаний.

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