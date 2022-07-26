В Екатеринбурге осудили банду, шпионившую за политиками

27 июля 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Участников группировки признали виновными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пятерых членов свердловской группировки, которые шпионили за политиками и бизнесменами Екатеринбурга и поджигали здания, приговорили к лишению свободы в колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. «Суд постановил приговорить Евгения Базанова к шести годам лишения свободы, Кирилла Казаченко — к шести годам, Данилу Рыкова — к 7,5 годам, Илью Шитикова — к пяти годам, Максима Шкуратова — к двум годам условно», — рассказали в пресс-службе. Следователи доказали, что подсудимые прослушивали статусных бизнесменов и екатеринбургских политиков, а также участвовали в поджогах. Силовики ищут заказчиков преступлений. Группировка была задержана после серии обысков в их квартирах. Силовики провели операции на 13 адресах. Затем подозреваемых отправили в СИЗО. Базанова поймали на границе с Казахстаном. Он попытался бежать, но был задержан сотрудниками ФСБ вместе с другими членами группировки. По версии следствия, подсудимые устраивали слежку за бизнесменом Виталием Кочетковым, политиками Анатолием Шараповым, Ильей Захаровым и Игорем Володиным.

Пятерых членов свердловской группировки, которые шпионили за политиками и бизнесменами Екатеринбурга и поджигали здания, приговорили к лишению свободы в колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. «Суд постановил приговорить Евгения Базанова к шести годам лишения свободы, Кирилла Казаченко — к шести годам, Данилу Рыкова — к 7,5 годам, Илью Шитикова — к пяти годам, Максима Шкуратова — к двум годам условно», — рассказали в пресс-службе. Следователи доказали, что подсудимые прослушивали статусных бизнесменов и екатеринбургских политиков, а также участвовали в поджогах. Силовики ищут заказчиков преступлений. Группировка была задержана после серии обысков в их квартирах. Силовики провели операции на 13 адресах. Затем подозреваемых отправили в СИЗО. Базанова поймали на границе с Казахстаном. Он попытался бежать, но был задержан сотрудниками ФСБ вместе с другими членами группировки. По версии следствия, подсудимые устраивали слежку за бизнесменом Виталием Кочетковым, политиками Анатолием Шараповым, Ильей Захаровым и Игорем Володиным.