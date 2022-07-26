Пермские чиновники скрыли свои доходы и имущество

Чиновники привлечены к ответственности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники администрации Чернушинского округа в Пермском крае попытались скрыть сведения о своих доходах и имуществе за 2021 год. Как сообщается на сайте Пермской краевой прокуратуры, на этом пойманы семь местных чиновников.

«Прокуратура Чернушинского района Пермского края проверила соблюдение муниципальными служащими законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что семь должностных лиц представили неполные сведения, подлежащие указанию в справках о доходах, об имуществе и обязательств имущественного характера за 2021 год», — говорится в сообщении.

Чиновники не указали все открытые у них банковские счета, а также не предоставили полные данные о имеющемся имуществе. Четыре сотрудника администрации привлечены к ответственности. Сейчас все нарушения устранены. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермское управление ГИБДД проводило исследование о коррупции в своих рядах.