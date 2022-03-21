21 марта 2022

В Перми ГИБДД оценивает уровень коррупции в своих рядах

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, гибдд, дпс, дорожно-патрульная служба
В полиции интересуются у водителей, вымогали ли у них взятки Фото:

Управление ГИБДД по Пермскому краю решило проверить, насколько часто сотрудники ведомства вымогают с водителей взятки. Для этого среди пермяков на сайте МВД проводится специальный опрос.

«В целях оценки эффективности деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений Госавтоинспекция Пермского края проводит онлайн-опрос жителей региона. Гражданам предлагается ответить на вопрос „Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлениями коррупции со стороны сотрудников Госавтоинспекции за последние 6 — 12 месяцев?“», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Вариантов ответа два: «Приходилось» и «Не приходилось». Проголосовать можно до 31 марта здесь.

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Управление ГИБДД по Пермскому краю решило проверить, насколько часто сотрудники ведомства вымогают с водителей взятки. Для этого среди пермяков на сайте МВД проводится специальный опрос. «В целях оценки эффективности деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений Госавтоинспекция Пермского края проводит онлайн-опрос жителей региона. Гражданам предлагается ответить на вопрос „Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлениями коррупции со стороны сотрудников Госавтоинспекции за последние 6 — 12 месяцев?“», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Вариантов ответа два: «Приходилось» и «Не приходилось». Проголосовать можно до 31 марта здесь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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