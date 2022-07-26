Бывший силовик возглавил новый курганский округ

27 июля 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

В курганском округе выбрали нового главу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Щучанский округ в Курганской области возглавил Геннадий Подкорытов, который ранее был спикером городской думы, а несколько лет назад начальником местного отделения полиции. Выборы состоялись 27 июля на заседании окружной думы. Об этом URA.RU рассказал источники из числа местных жителей, который присутствовал на заседании. «За Подкорытова проголосовали 12 депутатов. За мэра города Щучье Юрия Дорошенко — 3. За его заместителя Ирину Евстигнееву — 0. Один бюллетень был испорчен», — сообщили инсайдеры. Выборы главы муниципалитета проходили из-за преобразования района в округ. Муниципальная реформа здесь была завершена в начале этого года. Подкорытов до своего избрания главой занимал должность замдиректора санатория «Озеро Горькое». Ранее источники URA.RU сообщали, что новым главой Щучанского муниципального округа может стать Подкорытов. Кандидатуру бывшего силовика, по сообщениям инсайдеров, согласовали в Кургане. Изначально на конкурс по отбору кандидатур на этот пост подали документы четыре человека. Один из претендентов не прошел конкурсные процедуры. Действующий глава муниципалитета Евгений Захаров участие в конкурсе не принимал.

Щучанский округ в Курганской области возглавил Геннадий Подкорытов, который ранее был спикером городской думы, а несколько лет назад начальником местного отделения полиции. Выборы состоялись 27 июля на заседании окружной думы. Об этом URA.RU рассказал источники из числа местных жителей, который присутствовал на заседании. «За Подкорытова проголосовали 12 депутатов. За мэра города Щучье Юрия Дорошенко — 3. За его заместителя Ирину Евстигнееву — 0. Один бюллетень был испорчен», — сообщили инсайдеры. Выборы главы муниципалитета проходили из-за преобразования района в округ. Муниципальная реформа здесь была завершена в начале этого года. Подкорытов до своего избрания главой занимал должность замдиректора санатория «Озеро Горькое». Ранее источники URA.RU сообщали, что новым главой Щучанского муниципального округа может стать Подкорытов. Кандидатуру бывшего силовика, по сообщениям инсайдеров, согласовали в Кургане. Изначально на конкурс по отбору кандидатур на этот пост подали документы четыре человека. Один из претендентов не прошел конкурсные процедуры. Действующий глава муниципалитета Евгений Захаров участие в конкурсе не принимал.