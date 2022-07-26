Жителей Березников ждет повышение платы за проезд

Повышение тарифа обосновывается ростом цен, заявили в администрации города Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В г. Березники Пермского края вырастет стоимость проезда в общественном транспорте до 30 рублей. Повышенный тариф будет действовать с 1 августа. Об этом сообщает на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» администрация Березников.

«С 1 августа проезд в городском общественном транспорте будет стоить 30 рублей. Повышение коснется всех видов общественного транспорта, и цена билета станет одинаковой», — говорится в сообщении. Сейчас проезд в троллейбусе стоит 20 рублей, в автобусе — 25 рублей.

Администрация поясняет, что перевозчики обратились к ней с требованием повышения стоимости проезда до 35 рублей еще в 2021 году. Выросли цены на горючее, электроэнергию, запчасти и т. д. После обсуждения и расчетов было решено увеличить размер платы за проезд до 30 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми в 2021 году резко повысили стоимость проезда. Это вызвало недовольство жителей. Также в краевой столице отменили бесплатные пересадки.