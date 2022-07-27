Десяток силовиков устроили облаву в центре Екатеринбурга. Фото

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ДТП. Клипарт. Курган, протокол, дтп, составление протокола, полиция, авария
Полиция проверила нелегальных торговцев на Плотинке Фото:

УМВД РФ по Екатеринбургу совместно с мэрией (в лице квартальных) проводит новый рейд в центре города, в Историческом сквере, выявляя торговцев-нелегалов. Эта зачистка — уже третья за последний месяц, передает корреспондент URA.RU.

«Здесь [в Историческом сквере] ни одного законного объекта нет», — сказал корреспонденту общественник Дмитрий Чукреев. В это время полицейские (в общей сложности около десяти человек) оформляли аттракцион «лопни шарик» и три точки с мороженым, в одной из которых мороженое было алкогольным. Несовершеннолетних продавцов доставили в отдел полиции.

«Один молодой человек — торговавший мороженым — при виде полицейских сбежал», — добавил Чукреев. По его словам, изъятую технику владельцы торговых точек смогут вернуть только через суд.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что подобные рейды будут проходить постоянно. «Полиция Екатеринбурга совместно с администрацией Ленинского района и общественниками проводят плановый профилактическое мероприятие», — добавили в ведомстве.

Предыдущая такая акция прошла вечером 22 июля. Тогда, поняв, что продавцы алкогольного мороженного, сладкой ваты, кваса и «кальянов в стакане» не реагируют на предупреждения, силовики перешли к действиям: у коммерсантов была изъята вся аппаратура. Но уже через пару дней центр вновь заполонили странные объекты.

Рейдам предшествовала прогулка мэра Алексея Орлова по набережной 12 июля. Увидев торговые точки, он возмутился и призвал подчиненных как-то решить проблему. «Это а-ля 90-е, Анапа», — констатировал тогда Орлов.

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УМВД РФ по Екатеринбургу совместно с мэрией (в лице квартальных) проводит новый рейд в центре города, в Историческом сквере, выявляя торговцев-нелегалов. Эта зачистка — уже третья за последний месяц, передает корреспондент URA.RU. «Здесь [в Историческом сквере] ни одного законного объекта нет», — сказал корреспонденту общественник Дмитрий Чукреев. В это время полицейские (в общей сложности около десяти человек) оформляли аттракцион «лопни шарик» и три точки с мороженым, в одной из которых мороженое было алкогольным. Несовершеннолетних продавцов доставили в отдел полиции. «Один молодой человек — торговавший мороженым — при виде полицейских сбежал», — добавил Чукреев. По его словам, изъятую технику владельцы торговых точек смогут вернуть только через суд. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что подобные рейды будут проходить постоянно. «Полиция Екатеринбурга совместно с администрацией Ленинского района и общественниками проводят плановый профилактическое мероприятие», — добавили в ведомстве. Предыдущая такая акция прошла вечером 22 июля. Тогда, поняв, что продавцы алкогольного мороженного, сладкой ваты, кваса и «кальянов в стакане» не реагируют на предупреждения, силовики перешли к действиям: у коммерсантов была изъята вся аппаратура. Но уже через пару дней центр вновь заполонили странные объекты. Рейдам предшествовала прогулка мэра Алексея Орлова по набережной 12 июля. Увидев торговые точки, он возмутился и призвал подчиненных как-то решить проблему. «Это а-ля 90-е, Анапа», — констатировал тогда Орлов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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