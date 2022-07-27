Полиция проверила нелегальных торговцев на Плотинке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

УМВД РФ по Екатеринбургу совместно с мэрией (в лице квартальных) проводит новый рейд в центре города, в Историческом сквере, выявляя торговцев-нелегалов. Эта зачистка — уже третья за последний месяц, передает корреспондент URA.RU.

«Здесь [в Историческом сквере] ни одного законного объекта нет», — сказал корреспонденту общественник Дмитрий Чукреев. В это время полицейские (в общей сложности около десяти человек) оформляли аттракцион «лопни шарик» и три точки с мороженым, в одной из которых мороженое было алкогольным. Несовершеннолетних продавцов доставили в отдел полиции.

«Один молодой человек — торговавший мороженым — при виде полицейских сбежал», — добавил Чукреев. По его словам, изъятую технику владельцы торговых точек смогут вернуть только через суд.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что подобные рейды будут проходить постоянно. «Полиция Екатеринбурга совместно с администрацией Ленинского района и общественниками проводят плановый профилактическое мероприятие», — добавили в ведомстве.

Предыдущая такая акция прошла вечером 22 июля. Тогда, поняв, что продавцы алкогольного мороженного, сладкой ваты, кваса и «кальянов в стакане» не реагируют на предупреждения, силовики перешли к действиям: у коммерсантов была изъята вся аппаратура. Но уже через пару дней центр вновь заполонили странные объекты.

Рейдам предшествовала прогулка мэра Алексея Орлова по набережной 12 июля. Увидев торговые точки, он возмутился и призвал подчиненных как-то решить проблему. «Это а-ля 90-е, Анапа», — констатировал тогда Орлов.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU