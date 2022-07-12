Мэр вышел в центр Екатеринбурга и огорчился: «Это Анапа 90-х»

За час набросали план — торговцев выгнать, замки молодоженов срезать, шахматистов отселить

12 июля 2022 в 21:31 Размер текста - 17 +

Уже после обхода Алексей Орлов написал в своем telegram-канале: «Ощущения столичности [в центре] пока нет» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов решил по-новому взглянуть на центр — не из окна служебного Land Cruiser (издержки плотного графика) или в спешной прогулке с губернатором, а с изучением деталей. Часового обхода хватило ему, чтобы убедиться — нужны перемены. Иначе власти так и будут краснеть перед высокими гостями, трактуя несостыковку: как на главных улицах города-претендента на звание третьей столицы России могут, например, стоять аттракционы. План созрел быстро. И устроит он не всех. Поводом для прогулки 12 июля стал большой ремонт в Историческом сквере. Его делают к 300-летию, которое будет отмечаться в 2023 году. К скверу Алексей Орлов прибыл пешком из мэрии Фото: корреспондент URA.RU Возле колледжа им. Ползунова Орлов обратил внимание на торговцев мороженым. Его предложение: брендировать такие точки по единому стилю. «В Питере я подглядел. Знаешь, как красиво», — сказал мэр своему заму по благоустройству Алексею Бубнову. Первое, на что пал его взгляд в самом сквере, — странная ржавеющая конструкция возле одного из входов в завод-крепость. Выяснилось, что навес без крыши установили «афганцы». Орлов обещал с кем-то поговорить (фамилию не назвал), чтобы черные столбы перенести в другое место, передает корреспондент URA.RU. Затем команда чиновников скучилась возле капсулы времени, заложенной в 1973 году. Начальник комитета благоустройства Тамара Благодаткова, кстати, вспомнила, что среди других посланий есть и ее (тогда она училась во втором классе). В итоге решили, что рядом с этой капсулой, которую полагается вскрыть в 2023-м (на 300-летие Екатеринбурга), появятся другие — и выйдет «аллея капсул». Ремонтировать Исторический сквер будут до ноября 2022-го (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Докладывая о плитке возле ступеней (их тоже будут перекладывать), Благодаткова посетовала: с поставщиком возникли проблемы, потому что один из производителей работает с итальянцами (страна присоединилась к антироссийским санкциям). И сейчас срочно ищут замену. Вице-мэр по финансам Андрей Корюков предложил прибегнуть к помощи лоббистов из уральского «клуба олигархов» (СОСПП). В поисках других пробелов (чтобы потом не переделывать) Орлов обратил внимание на гудение бензогенераторов, которыми пользуются мелкие коммерсанты. Один из вариантов — черпать электроэнергию из шкафа на Плотинке. Но оказывается, он только для концертных площадок. К тому же свободного места для летних торговых точек нет (те, что стоят, — в основном нелегалы). «Тогда здесь под торговлю не планировать ничего совсем», — отрезал мэр. Однако через пару минут все же попросил рассмотреть варианты. Следующая идея — срезать все замки, которые на ограждениях оставляют молодожены. И повторять эту процедуру время от времени. «Где такая традиция [с замками] есть, замки убирают. Представляете, если рухнет это?» — объяснил Орлов. «Насколько я знаю, в Тюмени так делают: раз в три месяца или в полгода…» — добавил он. Во избежание массового недовольства задумку вынесут на совет неравнодушных, куда входят лидеры мнений. «Несанкционированно», — спровоцировала шефа Благодаткова рядом с аттракционом «лопни шарик». «Нет, конечно. С этим точно надо порядок наводить. Это а-ля 90-е, Анапа», — оценил Орлов. Часы, подготовленные к Универсиале-2023 (ее в итоге не будет), тоже уберут — в течение недели. Это градоначальник выяснил, позвонив главе оргкомитета Универсиады-2023 Александру Чернову («Слушай, Саш…», — начал он разговор). А вице-мэру Сергею Плахотину предстоит подумать над новой плитой на плотине Городского пруда — с напоминанием, когда городу вернули историческое название (в 1991-м). Она появится по соседству с той, что сообщает о переименовании Екатеринбурга в Свердловск в 1924 году. Когда статусная делегация перешла на другую сторону Плотинки, вице-мэр Марина Фадеева направила Орлова к шахматистам. «Я вас узнал, вы мэр нашего города», — бодро отреагировал пенсионер (хотя простые люди Орлова узнают нечасто — особенность политической культуры). Идея для спортсменов созрела быстро: чтобы они не сидели под открытым небом, построят небольшие павильоны. Напротив драмтеатра. В том месте, куда сейчас беспорядочно выбрасывают мусор (благодаря представителю МИД РФ Марии Захаровой об этой стыдной локации узнала вся страна). Замки влюбленных регулярно срезают, например, в Тюмени, напомнил Орлов Фото: корреспондент URA.RU «Так, ну что, пошли в сторону работы», — скомандовал Орлов, глядя на пруд. Но на этом интересное на закончилось. Чиновники поднялись на эспланаду, где до 2013 года находилась Краснознаменная группа. Стоя там, Орлов еще раз попытался объяснить корреспонденту: легендарный памятник времен СССР на историческое место не вернуть («Четыре с половиной тонны. Представьте, это рухнет. Это нарушение федерального закона»). Да и вообще на площади Первой Пятилетки на Уралмаше она будет смотреться органичнее: «Появились новые небоскребы (в этот момент Орлов посмотрел на башню „Исеть“ — прим. URA.RU). Как [глава Ростуризма Зарина] Догузова сказала: Урал — это Сингапур». Кстати, позднее он признался, что, когда шел с Догузовой по улице Вайнера в июне, ему пришлось объяснять ей, почему там с зимы стоит тир (власти сейчас судятся с собственником). Часы Универсиады-2023 по просьбе Орлова уберут вот-вот Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Впечатление от прогулки Орлову явно подпортил первый вице-спикер заксо, секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев. Политик как раз шел в сторону резиденции губернатора — видимо, на консультации по поводу выборов. «По Уктусу…» — начал Ивачев. Имеется в виду скандал со строительством улицы Рощинской, в котором Ивачеву приписывают роль инициатора протеста. «Доедем», — с видимым раздражением пообещал Орлов. А буквально через пару минут к нему приблизился молодой человек в белой манишке, представившийся от «Красного креста». «Пойдемте расскажем вам о нашей работе», — сказал парень. И увидев, что мэр его приглашение не принял, съязвил: «Вот как вы с народом общаетесь». Шедший рядом Плахотин убедил не реагировать: «Жулики. Втюхивают людям кредиты». Итог сгладила Фадеева. Она презентовала свою идею — убрать большую «книгу» напротив элитной гимназии №9, а на ее месте установить интерактивный логотип (наподобие «I Love New York»). Орлову это понравилось. Внезапно он попытался сформулировать новый смысл 300-летия — чтобы никто не ждал, что все новшества внедрят в центре Екатеринбурга уже к августу 2023-го: «Не должно все быть сделано к юбилею. Может, должен быть дан старт каким-то серьезным проектам, изменениям. Это юбилейный год, год изменений. 300-летие прошло, и, соответственно, [возникли] какие-то новые подходы к формированию городской среды, еще каких-то вещей». На предложение Орлова обустроить для них новое место шахматисты ответили: «Супер-класс» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В подземном переходе, где играют музыканты, установят нормальное освещение и приведут в порядок потолки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В будущем на месте книги появится новый символ Екатеринбурга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов решил по-новому взглянуть на центр — не из окна служебного Land Cruiser (издержки плотного графика) или в спешной прогулке с губернатором, а с изучением деталей. Часового обхода хватило ему, чтобы убедиться — нужны перемены. Иначе власти так и будут краснеть перед высокими гостями, трактуя несостыковку: как на главных улицах города-претендента на звание третьей столицы России могут, например, стоять аттракционы. План созрел быстро. И устроит он не всех. Поводом для прогулки 12 июля стал большой ремонт в Историческом сквере. Его делают к 300-летию, которое будет отмечаться в 2023 году. Возле колледжа им. Ползунова Орлов обратил внимание на торговцев мороженым. Его предложение: брендировать такие точки по единому стилю. «В Питере я подглядел. Знаешь, как красиво», — сказал мэр своему заму по благоустройству Алексею Бубнову. Первое, на что пал его взгляд в самом сквере, — странная ржавеющая конструкция возле одного из входов в завод-крепость. Выяснилось, что навес без крыши установили «афганцы». Орлов обещал с кем-то поговорить (фамилию не назвал), чтобы черные столбы перенести в другое место, передает корреспондент URA.RU. Затем команда чиновников скучилась возле капсулы времени, заложенной в 1973 году. Начальник комитета благоустройства Тамара Благодаткова, кстати, вспомнила, что среди других посланий есть и ее (тогда она училась во втором классе). В итоге решили, что рядом с этой капсулой, которую полагается вскрыть в 2023-м (на 300-летие Екатеринбурга), появятся другие — и выйдет «аллея капсул». Докладывая о плитке возле ступеней (их тоже будут перекладывать), Благодаткова посетовала: с поставщиком возникли проблемы, потому что один из производителей работает с итальянцами (страна присоединилась к антироссийским санкциям). И сейчас срочно ищут замену. Вице-мэр по финансам Андрей Корюков предложил прибегнуть к помощи лоббистов из уральского «клуба олигархов» (СОСПП). В поисках других пробелов (чтобы потом не переделывать) Орлов обратил внимание на гудение бензогенераторов, которыми пользуются мелкие коммерсанты. Один из вариантов — черпать электроэнергию из шкафа на Плотинке. Но оказывается, он только для концертных площадок. К тому же свободного места для летних торговых точек нет (те, что стоят, — в основном нелегалы). «Тогда здесь под торговлю не планировать ничего совсем», — отрезал мэр. Однако через пару минут все же попросил рассмотреть варианты. Следующая идея — срезать все замки, которые на ограждениях оставляют молодожены. И повторять эту процедуру время от времени. «Где такая традиция [с замками] есть, замки убирают. Представляете, если рухнет это?» — объяснил Орлов. «Насколько я знаю, в Тюмени так делают: раз в три месяца или в полгода…» — добавил он. Во избежание массового недовольства задумку вынесут на совет неравнодушных, куда входят лидеры мнений. «Несанкционированно», — спровоцировала шефа Благодаткова рядом с аттракционом «лопни шарик». «Нет, конечно. С этим точно надо порядок наводить. Это а-ля 90-е, Анапа», — оценил Орлов. Часы, подготовленные к Универсиале-2023 (ее в итоге не будет), тоже уберут — в течение недели. Это градоначальник выяснил, позвонив главе оргкомитета Универсиады-2023 Александру Чернову («Слушай, Саш…», — начал он разговор). А вице-мэру Сергею Плахотину предстоит подумать над новой плитой на плотине Городского пруда — с напоминанием, когда городу вернули историческое название (в 1991-м). Она появится по соседству с той, что сообщает о переименовании Екатеринбурга в Свердловск в 1924 году. Когда статусная делегация перешла на другую сторону Плотинки, вице-мэр Марина Фадеева направила Орлова к шахматистам. «Я вас узнал, вы мэр нашего города», — бодро отреагировал пенсионер (хотя простые люди Орлова узнают нечасто — особенность политической культуры). Идея для спортсменов созрела быстро: чтобы они не сидели под открытым небом, построят небольшие павильоны. Напротив драмтеатра. В том месте, куда сейчас беспорядочно выбрасывают мусор (благодаря представителю МИД РФ Марии Захаровой об этой стыдной локации узнала вся страна). «Так, ну что, пошли в сторону работы», — скомандовал Орлов, глядя на пруд. Но на этом интересное на закончилось. Чиновники поднялись на эспланаду, где до 2013 года находилась Краснознаменная группа. Стоя там, Орлов еще раз попытался объяснить корреспонденту: легендарный памятник времен СССР на историческое место не вернуть («Четыре с половиной тонны. Представьте, это рухнет. Это нарушение федерального закона»). Да и вообще на площади Первой Пятилетки на Уралмаше она будет смотреться органичнее: «Появились новые небоскребы (в этот момент Орлов посмотрел на башню „Исеть“ — прим. URA.RU). Как [глава Ростуризма Зарина] Догузова сказала: Урал — это Сингапур». Кстати, позднее он признался, что, когда шел с Догузовой по улице Вайнера в июне, ему пришлось объяснять ей, почему там с зимы стоит тир (власти сейчас судятся с собственником). Впечатление от прогулки Орлову явно подпортил первый вице-спикер заксо, секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев. Политик как раз шел в сторону резиденции губернатора — видимо, на консультации по поводу выборов. «По Уктусу…» — начал Ивачев. Имеется в виду скандал со строительством улицы Рощинской, в котором Ивачеву приписывают роль инициатора протеста. «Доедем», — с видимым раздражением пообещал Орлов. А буквально через пару минут к нему приблизился молодой человек в белой манишке, представившийся от «Красного креста». «Пойдемте расскажем вам о нашей работе», — сказал парень. И увидев, что мэр его приглашение не принял, съязвил: «Вот как вы с народом общаетесь». Шедший рядом Плахотин убедил не реагировать: «Жулики. Втюхивают людям кредиты». Итог сгладила Фадеева. Она презентовала свою идею — убрать большую «книгу» напротив элитной гимназии №9, а на ее месте установить интерактивный логотип (наподобие «I Love New York»). Орлову это понравилось. Внезапно он попытался сформулировать новый смысл 300-летия — чтобы никто не ждал, что все новшества внедрят в центре Екатеринбурга уже к августу 2023-го: «Не должно все быть сделано к юбилею. Может, должен быть дан старт каким-то серьезным проектам, изменениям. Это юбилейный год, год изменений. 300-летие прошло, и, соответственно, [возникли] какие-то новые подходы к формированию городской среды, еще каких-то вещей».