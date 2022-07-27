Полицию Екатеринбурга мобилизовали для поиска пропавшего ребенка

Полицейские попросили свердловчан о помощи в поисках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полицию Екатеринбурга мобилизовали после сообщения о пропаже подростка, одетого в темные штаны и зеленую футболку, который раньше из дома не уходил. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Вечером 26 июля 2022 года около 20:00 ушел из дома по адресу: улица Начдива Онуфриева, 12, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении пресс-группы. Там отметили, что подростка разыскивает личный состав полиции Екатеринбурга.

Мальчик был одет темные штаны и кеды и зеленую футболку. Также при мальчике была черная сумка, закрепленная на пояске. Ранее подросток не терялся и не сбегал из дома. Свердловчан просят помочь в поисках. Увидевших ребенка просят звонить по телефонам отдела полиции №4 или по единому номеру 02 (102 для мобильного).

Ранее в Екатеринбурге пропадал 13-летний ребенок. Его ориентировку распространяли волонтеры поискового отряда «Прорыв».