Полицию Екатеринбурга мобилизовали для поиска пропавшего ребенка

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, рация, машина полиции, полиция
Полицейские попросили свердловчан о помощи в поисках Фото:

Полицию Екатеринбурга мобилизовали после сообщения о пропаже подростка, одетого в темные штаны и зеленую футболку, который раньше из дома не уходил. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Вечером 26 июля 2022 года около 20:00 ушел из дома по адресу: улица Начдива Онуфриева, 12, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении пресс-группы. Там отметили, что подростка разыскивает личный состав полиции Екатеринбурга.

Мальчик был одет темные штаны и кеды и зеленую футболку. Также при мальчике была черная сумка, закрепленная на пояске. Ранее подросток не терялся и не сбегал из дома. Свердловчан просят помочь в поисках. Увидевших ребенка просят звонить по телефонам отдела полиции №4 или по единому номеру 02 (102 для мобильного).

Ранее в Екатеринбурге пропадал 13-летний ребенок. Его ориентировку распространяли волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Мальчик пропал 26 июля
Фото:

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Полицию Екатеринбурга мобилизовали после сообщения о пропаже подростка, одетого в темные штаны и зеленую футболку, который раньше из дома не уходил. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Вечером 26 июля 2022 года около 20:00 ушел из дома по адресу: улица Начдива Онуфриева, 12, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении пресс-группы. Там отметили, что подростка разыскивает личный состав полиции Екатеринбурга. Мальчик был одет темные штаны и кеды и зеленую футболку. Также при мальчике была черная сумка, закрепленная на пояске. Ранее подросток не терялся и не сбегал из дома. Свердловчан просят помочь в поисках. Увидевших ребенка просят звонить по телефонам отдела полиции №4 или по единому номеру 02 (102 для мобильного). Ранее в Екатеринбурге пропадал 13-летний ребенок. Его ориентировку распространяли волонтеры поискового отряда «Прорыв».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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