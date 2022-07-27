В Челябинске Миронов заговорил о слиянии эсеров и коммунистов

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Сергей Миронов интервью. Москва, миронов сергей
Сергей Миронов отметил кадровые и электоральные плюсы от объединения партий Фото:

Находясь с рабочим визитом в Челябинске, лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов 27 июля заявил о неизбежном объединении эсеров и коммунистов на следующих выборах в Госдуму РФ. Свое заявление Миронов сделал, выступая перед избирателями и активом партии на Челябинском кузнечно-прессовом заводе (ЧКПЗ).

«Мы продемонстрировали намерение объединять вокруг себя все патриотические силы нашей страны. К следующим выборам в Госдуму к нам вольются еще несколько партий. Я убежден, что впереди нас ожидает историческое слияние и с коммунистической партией», — сообщил Миронов, отвечая на вопрос о продуктивности объединения «Справедливой России» с партиями «Патриоты России» и «За правду».

Лидер фракции отметил, что кадровые и электоральные плюсы от объединения уже очевидны. Миронов в ходе визита на ЧКПЗ также осмотрел, как работает линия 16-тонного молота, побывал в кузнечном, колесном, ремонтном цехах, познакомился с производством штампов и пресс-форм.

«Бывает, что приезжаешь на завод, и рабочие просят зарплату. Здесь же они просят меня, чтобы я посодействовал, чтобы у ЧКПЗ были заказы и поддержка со стороны правительства, — поделился впечатлениями депутат Госдумы.

В этом году ЧКПЗ отмечает 80-летний юбилей. Предприятие принадлежит семье его соратника, депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга.

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Находясь с рабочим визитом в Челябинске, лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов 27 июля заявил о неизбежном объединении эсеров и коммунистов на следующих выборах в Госдуму РФ. Свое заявление Миронов сделал, выступая перед избирателями и активом партии на Челябинском кузнечно-прессовом заводе (ЧКПЗ). «Мы продемонстрировали намерение объединять вокруг себя все патриотические силы нашей страны. К следующим выборам в Госдуму к нам вольются еще несколько партий. Я убежден, что впереди нас ожидает историческое слияние и с коммунистической партией», — сообщил Миронов, отвечая на вопрос о продуктивности объединения «Справедливой России» с партиями «Патриоты России» и «За правду». Лидер фракции отметил, что кадровые и электоральные плюсы от объединения уже очевидны. Миронов в ходе визита на ЧКПЗ также осмотрел, как работает линия 16-тонного молота, побывал в кузнечном, колесном, ремонтном цехах, познакомился с производством штампов и пресс-форм. «Бывает, что приезжаешь на завод, и рабочие просят зарплату. Здесь же они просят меня, чтобы я посодействовал, чтобы у ЧКПЗ были заказы и поддержка со стороны правительства, — поделился впечатлениями депутат Госдумы. В этом году ЧКПЗ отмечает 80-летний юбилей. Предприятие принадлежит семье его соратника, депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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