Свердловские кадеты приехали к памятнику Николая Кузнецова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища почтили память легендарного разведчика, уроженца Свердловской области Николая Кузнецова, лично уничтожившего 11 руководителей армии Третьего Рейха. Об этом URA.RU сообщили в Фонде святой Екатерины.

«27 июля, в 111-ю годовщину со дня его рождения, суворовцы навели порядок около памятника разведчику и возложили цветы», — говорится в сообщении фонда. Там отметили, что поддержание памятника герою стало традицией для кадетов. Перед мероприятием для них проводили экскурсию в родную деревню Кузнецова Зырняку и Талицу.

Кадеты посетили школу, где учился разведчик, и музей, посвященный годам его юности. Там сохранились парты, сделанные в 1920-х годах. Также в музее находится ружье с выгравированным именем Кузнецова.

«Николай Иванович для меня очень храбрый человек, умный и мудрый. Немногие отважатся стать разведчиком, как он», — поделился впечатлениями курсант Вадим Кошкин.

Николай Кузнецов известен благодаря подвигам во время Великой Отечественной войны. Он лично уничтожил 11 генералов и высокопоставленных чиновников, воевавших на стороне Третьего Рейха. Кузнецов добывал разведывательную информацию для советских войск и, руководя группой партизан, выкрал генерала Ильгена, создавшего карательную армию на оккупированных территориях.

Фото: Фонд святой Екатерины

Фото: Фонд святой Екатерины

Фото: Фонд святой Екатерины

Фото: Фонд святой Екатерины

Фото: Фонд святой Екатерины