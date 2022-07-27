Депутат Госдумы Бессараб назвала востребованные профессии в РФ

27 июля 2022 в 21:26 Размер текста - 17 +

Власти знают, какие профессии будут востребованы через несколько лет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В российских вузах появляется больше бюджетных мест по тем направлениям, которые востребованы у государства, среди них медицина, образование и IT. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Работника необходимо готовить как минимум четыре года, поэтому мы должны понимать, какие специальности будут востребованы через четыре года. Сегодня такие списки составляются и на это делается ориентация, в том числе по бюджетным местам. Именно увеличение количества бюджетных мест происходит на тех специальностях, которые необходимы государству. Сегодня много бюджетных мест предоставляется медицинским специалистам, педагогическим работникам и работникам IT-специальностей», — сказала Светлана Бессараб. При этом, подчеркнула парламентарий, увеличение бюджетных мест на определенных направлениях не говорит, что государству не нужны другие специалисты. «Если молодой человек отдает себе отчет, что не сможет получить университетское образование, то нужно понимать, что сегодня также востребованы слесари. Они востребованы как в городах, так и в сельской местности», — уточнила она. Депутат Госдумы посоветовала абитуриентам выбирать свою специальность в первую очередь душой. «Нужно ориентироваться на свое призвание, кем хотелось бы быть. Не только быть востребованным на рынке труда, получать модную специальность, а прежде всего спросить самого себя, кем ты хочешь быть, по какому пути следовать. Уже исходя из этого найти достойную специальность. Есть достаточно много специальностей и профессий, которые доступны, их можно получить, переквалифицировавшись, получив дополнительную специальность», — подчеркнула Бессараб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В российских вузах появляется больше бюджетных мест по тем направлениям, которые востребованы у государства, среди них медицина, образование и IT. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Работника необходимо готовить как минимум четыре года, поэтому мы должны понимать, какие специальности будут востребованы через четыре года. Сегодня такие списки составляются и на это делается ориентация, в том числе по бюджетным местам. Именно увеличение количества бюджетных мест происходит на тех специальностях, которые необходимы государству. Сегодня много бюджетных мест предоставляется медицинским специалистам, педагогическим работникам и работникам IT-специальностей», — сказала Светлана Бессараб. При этом, подчеркнула парламентарий, увеличение бюджетных мест на определенных направлениях не говорит, что государству не нужны другие специалисты. «Если молодой человек отдает себе отчет, что не сможет получить университетское образование, то нужно понимать, что сегодня также востребованы слесари. Они востребованы как в городах, так и в сельской местности», — уточнила она. Депутат Госдумы посоветовала абитуриентам выбирать свою специальность в первую очередь душой. «Нужно ориентироваться на свое призвание, кем хотелось бы быть. Не только быть востребованным на рынке труда, получать модную специальность, а прежде всего спросить самого себя, кем ты хочешь быть, по какому пути следовать. Уже исходя из этого найти достойную специальность. Есть достаточно много специальностей и профессий, которые доступны, их можно получить, переквалифицировавшись, получив дополнительную специальность», — подчеркнула Бессараб.