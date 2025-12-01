Путин: ВС России захватили инициативу на всех участках фронта
ВС РФ наступают широким фронтом
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Группировки российских войск «Центр» и «Восток» обладают стратегической инициативой на своих направлениях в ходе проведения СВО. Аналогичная ситуация у ВС РФ происходит по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из командных пунктов.
«В зоне ответственности группировок Центр и Восток инициатива принадлежит ВС РФ. Как и по всей линии боевого соприкосновения», — сообщил президент.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину также отметил, что войска объединенной группировки наступают широким фронтом. Выполнение задач происходит по плану специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили город Красноармейск в ДНР и установили контроль над Волчанском в Харьковской области. В Запорожской области Армия России ведет наступление на Гуляйполе.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.