Путин: ВС России захватили инициативу на всех участках фронта

02 декабря 2025 в 01:55
ВС РФ наступают широким фронтом

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Группировки российских войск «Центр» и «Восток» обладают стратегической инициативой на своих направлениях в ходе проведения СВО. Аналогичная ситуация у ВС РФ происходит по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из командных пунктов.

«В зоне ответственности группировок Центр и Восток инициатива принадлежит ВС РФ. Как и по всей линии боевого соприкосновения», — сообщил президент.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину также отметил, что войска объединенной группировки наступают широким фронтом. Выполнение задач происходит по плану специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили город Красноармейск в ДНР и установили контроль над Волчанском в Харьковской области. В Запорожской области Армия России ведет наступление на Гуляйполе.

