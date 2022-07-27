Росстат: уровень безработицы в РФ сохранил исторический минимум

27 июля 2022 в 21:29 Размер текста - 17 +

Уровень безработицы в России остается без изменений Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Уровень безработицы в России в июне 2022 года сохранился на историческом минимуме в 3,9%. Данные приведены в докладе Росстата. «В июне 2022 года 3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Он составил 3,9%», — говорится в докладе. Доклад «Социально-экономическое положение России. Январь—июнь 2022 года» опубликован на сайте ведомства. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июне 2022 года составила 74,9 миллиона человек. Ранее власти РФ нашли способ создать новые рабочие места в стране. Российские власти организуют новые рабочие места в особой экономической зоне. Ее открытие одобрил 29 июня во время рабочей поездки во Владимирскую область премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее по данным Росстата безработица в мае снизилась до нового исторического минимума. Об этом писали в «Национальной службе новостей». В свою очередь RT писало, что в Подмосковье заявили об очень низком уровне безработицы.

Уровень безработицы в России в июне 2022 года сохранился на историческом минимуме в 3,9%. Данные приведены в докладе Росстата. «В июне 2022 года 3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Он составил 3,9%», — говорится в докладе. Доклад «Социально-экономическое положение России. Январь—июнь 2022 года» опубликован на сайте ведомства. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июне 2022 года составила 74,9 миллиона человек. Ранее власти РФ нашли способ создать новые рабочие места в стране. Российские власти организуют новые рабочие места в особой экономической зоне. Ее открытие одобрил 29 июня во время рабочей поездки во Владимирскую область премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее по данным Росстата безработица в мае снизилась до нового исторического минимума. Об этом писали в «Национальной службе новостей». В свою очередь RT писало, что в Подмосковье заявили об очень низком уровне безработицы.