Власти РФ нашли способ создать новые рабочие места в стране

Для этого откроют особую экономическую зону

29 июня 2022 в 20:26 Размер текста - 17 +

В России станет больше рабочих мест Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти организуют новые рабочие места в особой экономической зоне. Ее открытие одобрил 29 июня во время рабочей поездки во Владимирскую область премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает корреспондент URA.RU. Эксперты объяснили в разговоре с агентством, что посещение региона даст импульс развитию производств, которые выпускают аналоги импортных товаров. Рабочий визит в область Мишустин начал с осмотра промышленно-технологического технопарка «ИКСЭЛ». Он посетил участок роботизированной штамповки, осмотрел автоматическую линию окраски, сборку и участок сварки водонагревателей Ижевского завода тепловой техники. После этого главе правительства презентовали технопарк, где размещаются девять высокотехнологичных предприятий, на которых работает более 2,5 тысяч человек. Мишустину предложили создать особую экономическую зону во Владимирской области Фото: официальный сайт Правительства России На промплощадке производят климатическое оборудование — радиаторы отопления, водонагреватели. Кроме того, премьеру представили опытное производство быстровозводимых зданий. Презентуя Мишустину радиаторы отопления, председатель совета директоров торгово-производственного холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко отметил, что продукция на 95% импортозамещена, иностранными являются чипы. «Есть возможность произвести такую микроэлектронику в России. Можно делать на наших чипах, которые производят в Зеленограде, Калининграде и я еще подскажу пару мест. Но 100% надо делать в России», — подчеркнул премьер, обращаясь к Тимошенко. Представители бизнес-сообщества и властей Владимирской области предложили главе правительства создать особую экономическую зону «Владимир». Предприниматели обещают организовать на этой территории более 6 тысяч новых рабочих мест до 2031 года. Кроме того, представители «ИКСЭЛ» попросили Мишустина ускорить его вхождение в реестр технопарков, чтобы бизнес мог пользоваться преференциями. «Поддержка технопарков стала одним из приоритетных направлений. Если документы поданы правильно, то процесс ускорится», — добавил премьер. Сейчас в технопарке строят новый корпус для производства промышленного вентиляционного оборудования. Этот проект включен в перечень наиболее крупных и значимых в Центральном федеральном округе, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Мишустин посетил предприятия, которые помогут росту экономики в условиях санкций Фото: официальный сайт Правительства России Мишустин также проинспектировал строительство обхода города Владимира, который является частью трассы М-12, побывал на фармпредприятии АО «Генериум» и пообщался с врио губернатора области Александром Авдеевым. Поездка Мишустина во Владимирскую область подтверждает важность региона, в котором реализуются перспективные проекты, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Эксперт отметил роль временно исполняющего обязанности губернатора Владимирской области Александра Авдеева, который делает акцент на устойчивом промышленном развитии региона и задался целью сделать его территорией опережающего промышленного развития. «У команды Авдеева есть не только большие планы, но реальные шансы совершить нечто большее, чем просто развитие экономики региона. Для прорыва нужны дополнительные ресурсы от федерального центра, этим и объясняется визит премьера», — сказал Журавлев. Мишустин посетил предприятия, которые являются точками роста экономики в условиях санкций, отмечает профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов. «Владимирская область испытывает дефицит специалистов перспективных профессий, так как происходит их постоянный отток в Москву. Это подрывает экономические перспективы региона. Чтобы завести экономику области должны появиться точки роста, которые заинтересуют молодых специалистов. В результате поездки Мишустина регион получит дополнительный старт для развития собственной экономики», — рассказал собеседник. Визит Мишустина в регион — мощный импульс для дальнейшего развития, уверен кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Уход западных производителей требует импортозамещения. Российским властям надо быть все время наготове, чтобы в любой момент придать ускорение определенной отрасли. Создание особой экономической зоны — это один из шагов премьера, который затем растиражируют в других регионах страны», — рассказал эксперт. Статья по теме Власти РФ отреагировали на угрозу роста безработицы На местах можно увидеть реальное исполнение решений, которые принимаются Мишустиным в Москве, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Бизнес кожей чувствует любые изменения в экономике, поэтому любому должностному лицу полезны рабочие поездки. Мишустин объехал почти всю Россию. Сейчас власти прорабатывают бюджет на следующие три года. Налоговая нагрузка не изменится, но возможны точечные решения. Премьер проверяет, как работают предыдущие решения. В данном случае прогрессивный подоходный налог. Кроме того, он оценил потенциал особых экономических зон, их эффективность в условиях санкций», — отметил Масленников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские власти организуют новые рабочие места в особой экономической зоне. Ее открытие одобрил 29 июня во время рабочей поездки во Владимирскую область премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает корреспондент URA.RU. Эксперты объяснили в разговоре с агентством, что посещение региона даст импульс развитию производств, которые выпускают аналоги импортных товаров. Рабочий визит в область Мишустин начал с осмотра промышленно-технологического технопарка «ИКСЭЛ». Он посетил участок роботизированной штамповки, осмотрел автоматическую линию окраски, сборку и участок сварки водонагревателей Ижевского завода тепловой техники. После этого главе правительства презентовали технопарк, где размещаются девять высокотехнологичных предприятий, на которых работает более 2,5 тысяч человек. На промплощадке производят климатическое оборудование — радиаторы отопления, водонагреватели. Кроме того, премьеру представили опытное производство быстровозводимых зданий. Презентуя Мишустину радиаторы отопления, председатель совета директоров торгово-производственного холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко отметил, что продукция на 95% импортозамещена, иностранными являются чипы. «Есть возможность произвести такую микроэлектронику в России. Можно делать на наших чипах, которые производят в Зеленограде, Калининграде и я еще подскажу пару мест. Но 100% надо делать в России», — подчеркнул премьер, обращаясь к Тимошенко. Представители бизнес-сообщества и властей Владимирской области предложили главе правительства создать особую экономическую зону «Владимир». Предприниматели обещают организовать на этой территории более 6 тысяч новых рабочих мест до 2031 года. Кроме того, представители «ИКСЭЛ» попросили Мишустина ускорить его вхождение в реестр технопарков, чтобы бизнес мог пользоваться преференциями. «Поддержка технопарков стала одним из приоритетных направлений. Если документы поданы правильно, то процесс ускорится», — добавил премьер. Сейчас в технопарке строят новый корпус для производства промышленного вентиляционного оборудования. Этот проект включен в перечень наиболее крупных и значимых в Центральном федеральном округе, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Мишустин также проинспектировал строительство обхода города Владимира, который является частью трассы М-12, побывал на фармпредприятии АО «Генериум» и пообщался с врио губернатора области Александром Авдеевым. Поездка Мишустина во Владимирскую область подтверждает важность региона, в котором реализуются перспективные проекты, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Эксперт отметил роль временно исполняющего обязанности губернатора Владимирской области Александра Авдеева, который делает акцент на устойчивом промышленном развитии региона и задался целью сделать его территорией опережающего промышленного развития. «У команды Авдеева есть не только большие планы, но реальные шансы совершить нечто большее, чем просто развитие экономики региона. Для прорыва нужны дополнительные ресурсы от федерального центра, этим и объясняется визит премьера», — сказал Журавлев. Мишустин посетил предприятия, которые являются точками роста экономики в условиях санкций, отмечает профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов. «Владимирская область испытывает дефицит специалистов перспективных профессий, так как происходит их постоянный отток в Москву. Это подрывает экономические перспективы региона. Чтобы завести экономику области должны появиться точки роста, которые заинтересуют молодых специалистов. В результате поездки Мишустина регион получит дополнительный старт для развития собственной экономики», — рассказал собеседник. Визит Мишустина в регион — мощный импульс для дальнейшего развития, уверен кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Уход западных производителей требует импортозамещения. Российским властям надо быть все время наготове, чтобы в любой момент придать ускорение определенной отрасли. Создание особой экономической зоны — это один из шагов премьера, который затем растиражируют в других регионах страны», — рассказал эксперт. На местах можно увидеть реальное исполнение решений, которые принимаются Мишустиным в Москве, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Бизнес кожей чувствует любые изменения в экономике, поэтому любому должностному лицу полезны рабочие поездки. Мишустин объехал почти всю Россию. Сейчас власти прорабатывают бюджет на следующие три года. Налоговая нагрузка не изменится, но возможны точечные решения. Премьер проверяет, как работают предыдущие решения. В данном случае прогрессивный подоходный налог. Кроме того, он оценил потенциал особых экономических зон, их эффективность в условиях санкций», — отметил Масленников.