В парке Ноябрьска женщина устроила драку с подростками (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске женщина устроила драку с подростками из-за сломанной банковской карты. Пост об этом появился в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня одна мадам устроила скандал с побоями в детском парке из-за потерянной карты. Угрожала пистолетом, ударила девочку 14 лет. Говорила, что если кто-то нибудь будет еë снимать, то прибьет», — написала в соцсети Ольга Харламова.

Корреспонденту URA.RU автор поста рассказала, что конфликт произошел из-за сломанной банковской карты. Женщина не стала разбираться в ситуации, а сразу обвинила в порче карты подростков. Выражалась нецензурно и устроила драку.

В комментариях под постом ведутся споры о наличии пистолета. Пользователь соцсети Артем Харламов утверждает, что пистолет был, и это могут подтвердить свидетели, Наталья Маноле и Виктория Савельева отрицают наличие оружия.

Личность скандалистки в настоящее время не установлена. Корреспондент агентства отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске подрались на улице две девушки. Пользователи в комментариях предположили, что девушки не поделили парня.

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