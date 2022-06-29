29 июня 2022
28 июня 2022

Две девушки подрались на улице в Ноябрьске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция оперы «Кармен». Екатеринбург, драка, женская
Причины конфликта неизвестны (архивное фото) Фото:

Драку двух девушек в Ноябрьске сняли на видео очевидцы. Пост опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

«Ноябрьские разборки», — подписал автор публикации. «Нельзя лезть в женскую драку! В итоге сам получишь с обеих сторон. Пацану норм прилетело в процессе умиротворения», — написал под постом Аслан Искендеров.

Пользователи в комментариях предположили, что девушки не поделили парня, и похвалили молодых людей, которые прекратили драку. «Девчонки ну вы чего? Это ж прям фу так себя вести. Неужели без кулаков решить нельзя было проблему?» — написала Татьяна Малышева.

В УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что возле караоке-бара «Парадиз» в Ноябрьске подрались местные жители. Инцидент был заснят на видео и выложен в соцсетях.

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Драку двух девушек в Ноябрьске сняли на видео очевидцы. Пост опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». «Ноябрьские разборки», — подписал автор публикации. «Нельзя лезть в женскую драку! В итоге сам получишь с обеих сторон. Пацану норм прилетело в процессе умиротворения», — написал под постом Аслан Искендеров. Пользователи в комментариях предположили, что девушки не поделили парня, и похвалили молодых людей, которые прекратили драку. «Девчонки ну вы чего? Это ж прям фу так себя вести. Неужели без кулаков решить нельзя было проблему?» — написала Татьяна Малышева. В УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что возле караоке-бара «Парадиз» в Ноябрьске подрались местные жители. Инцидент был заснят на видео и выложен в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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