Причины конфликта неизвестны (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Драку двух девушек в Ноябрьске сняли на видео очевидцы. Пост опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

«Ноябрьские разборки», — подписал автор публикации. «Нельзя лезть в женскую драку! В итоге сам получишь с обеих сторон. Пацану норм прилетело в процессе умиротворения», — написал под постом Аслан Искендеров.

Пользователи в комментариях предположили, что девушки не поделили парня, и похвалили молодых людей, которые прекратили драку. «Девчонки ну вы чего? Это ж прям фу так себя вести. Неужели без кулаков решить нельзя было проблему?» — написала Татьяна Малышева.

В УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что возле караоке-бара «Парадиз» в Ноябрьске подрались местные жители. Инцидент был заснят на видео и выложен в соцсетях.