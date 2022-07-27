«Ъ»: H&M выставил бизнес и запасы товаров на продажу

Заявивший об уходе из России бренд H&M пытается найти нового владельца для местных активов. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ».
Потенциальным покупателям предлагаются права аренды на около 170 магазинов в 65 городах страны, распределительный центр площадью 57,7 тысяч квадратных метров, а также товарные запасы общей стоимостью 210 млн долларов, передает СМИ. По словам управляющего директора Peregrine Capital Дмитрия Габышева, если речь идет о продаже всей российской структуры H&M, то ее новому владельцу не избежать разбирательств с исками, которые активно подают к сети владельцы помещений. Более того он убежден, что отказ сети магазинов от поставок своей продукции в РФ делает продажу одному интересанту практически невозможной задачей.
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Заявивший об уходе из России бренд H&M пытается найти нового владельца для местных активов. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ». Потенциальным покупателям предлагаются права аренды на около 170 магазинов в 65 городах страны, распределительный центр площадью 57,7 тысяч квадратных метров, а также товарные запасы общей стоимостью 210 млн долларов, передает СМИ. По словам управляющего директора Peregrine Capital Дмитрия Габышева, если речь идет о продаже всей российской структуры H&M, то ее новому владельцу не избежать разбирательств с исками, которые активно подают к сети владельцы помещений. Более того он убежден, что отказ сети магазинов от поставок своей продукции в РФ делает продажу одному интересанту практически невозможной задачей. Второй по величине в мире ритейлер модной одежды H&M заявил об окончательном уходе из России 18 июля. В связи с этим шведская компания H&M, занимающаяся продажей одежды, собирается открыть свои российские магазины для финальной распродажи товаров с 1 августа.