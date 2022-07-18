H&M уходит из России

18 июля 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

H&M проведет последнюю распродажу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Шведская компания H&M, занимающаяся продажей одежды, уходит из России. Об этом сообщает агентство Reuters. «Второй по величине в мире ритейлер модной одежды, заявил в понедельник, что решил свернуть свой бизнес в России, присоединившись к растущему списку компаний, полностью покидающих страну», — заявляет агентство. Планируется провести последнюю распродажу в магазинах, чтобы ликвидировать остатки со складов. Компания приостановила свою деятельность в России в начале марта в связи с ситуацией на Украине. На данный момент H&M планирует открыть физические магазины в России, чтобы распродать оставшиеся запасы. Ранее URA.RU сообщало, что известный производитель конструкторов Lego также уходит из России. В течение месяца прекратить свою деятельность на территории страны планирует и бренд спортивной одежды Nike. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Шведская компания H&M, занимающаяся продажей одежды, уходит из России. Об этом сообщает агентство Reuters. «Второй по величине в мире ритейлер модной одежды, заявил в понедельник, что решил свернуть свой бизнес в России, присоединившись к растущему списку компаний, полностью покидающих страну», — заявляет агентство. Планируется провести последнюю распродажу в магазинах, чтобы ликвидировать остатки со складов. Компания приостановила свою деятельность в России в начале марта в связи с ситуацией на Украине. На данный момент H&M планирует открыть физические магазины в России, чтобы распродать оставшиеся запасы. Ранее URA.RU сообщало, что известный производитель конструкторов Lego также уходит из России. В течение месяца прекратить свою деятельность на территории страны планирует и бренд спортивной одежды Nike.