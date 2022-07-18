H&M уходит из России

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Начало продаж коллекции Moschino в H&M в Гринвиче. Екатеринбург, шопинг, магазин одежды, hm
H&M проведет последнюю распродажу Фото:

Шведская компания H&M, занимающаяся продажей одежды, уходит из России. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Второй по величине в мире ритейлер модной одежды, заявил в понедельник, что решил свернуть свой бизнес в России, присоединившись к растущему списку компаний, полностью покидающих страну», — заявляет агентство. Планируется провести последнюю распродажу в магазинах, чтобы ликвидировать остатки со складов.

Компания приостановила свою деятельность в России в начале марта в связи с ситуацией на Украине. На данный момент H&M планирует открыть физические магазины в России, чтобы распродать оставшиеся запасы.

Ранее URA.RU сообщало, что известный производитель конструкторов Lego также уходит из России. В течение месяца прекратить свою деятельность на территории страны планирует и бренд спортивной одежды Nike.

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Шведская компания H&M, занимающаяся продажей одежды, уходит из России. Об этом сообщает агентство Reuters. «Второй по величине в мире ритейлер модной одежды, заявил в понедельник, что решил свернуть свой бизнес в России, присоединившись к растущему списку компаний, полностью покидающих страну», — заявляет агентство. Планируется провести последнюю распродажу в магазинах, чтобы ликвидировать остатки со складов. Компания приостановила свою деятельность в России в начале марта в связи с ситуацией на Украине. На данный момент H&M планирует открыть физические магазины в России, чтобы распродать оставшиеся запасы. Ранее URA.RU сообщало, что известный производитель конструкторов Lego также уходит из России. В течение месяца прекратить свою деятельность на территории страны планирует и бренд спортивной одежды Nike.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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