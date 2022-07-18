H&M начнет распродажу в России с 1 августа

18 июля 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Распродажа будет длиться до тех пор, пока H&M максимально не опустошит склады Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Шведская компания H&M, занимающаяся продажей одежды, откроет свои российские магазины для финальной распродажи товаров с 1 августа. Об этом заявили в пресс-службе компании. «С 1 августа начнется постепенное временное открытие большинства наших магазинов. Ожидается, что они будут оставаться открытыми в течение ограниченного периода времени, пока не будет продана большая часть оставшихся запасов», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы магазина. Ранее URA.RU сообщало, что магазин H&M заявил об окончательном уходе из России. В течение месяца прекратить свою деятельность на территории страны планирует и известный производитель конструкторов Lego. Обновлено в 17:40. В H&M пояснили, что точной даты открытия магазинов пока нет. Распродажа состоится в августе, однако не факт, что она начнется 1-го числа, приводит ответ компании РИА «Новости». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Шведская компания H&M, занимающаяся продажей одежды, откроет свои российские магазины для финальной распродажи товаров с 1 августа. Об этом заявили в пресс-службе компании. «С 1 августа начнется постепенное временное открытие большинства наших магазинов. Ожидается, что они будут оставаться открытыми в течение ограниченного периода времени, пока не будет продана большая часть оставшихся запасов», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы магазина. Ранее URA.RU сообщало, что магазин H&M заявил об окончательном уходе из России. В течение месяца прекратить свою деятельность на территории страны планирует и известный производитель конструкторов Lego. Обновлено в 17:40. В H&M пояснили, что точной даты открытия магазинов пока нет. Распродажа состоится в августе, однако не факт, что она начнется 1-го числа, приводит ответ компании РИА «Новости».