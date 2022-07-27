Пенсионер из ХМАО вынудил коммунальщиков простить ему долги

28 июля 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Несмотря на решение арбитражного суда о банкротстве, коммунальщики отказывались списывать пенсионеру долги Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пенсионер из Нижневартовска вынудил коммунальщиков списать ему долги, обратившись в прокуратуру. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Прокуратура Нижневартовска провела проверку по обращению пенсионера по факту отказа Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов в списании задолженности. Установлено, что решением Арбитражного суда заявитель признан банкротом и освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований регионального оператора. Пока не вмешался прокурор города, который обратился в суд с исковым заявлением о возложении на регионального оператора обязанности списать с лицевого счета заявителя задолженность на сумму более 50 тыс. рублей», — говорится на сайте ведомства. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, нарушенные права пенсионера восстановлены. В сообщении прокуратуры отмечается, что пенсионер неоднократно обращался с заявлениями к региональному оператору капитального ремонта, но ему в списании задолженности отказывали. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске перед домами должников устанавливают двухтонные тонные «пирамиды позора». А должники продают их на Avito.

Пенсионер из Нижневартовска вынудил коммунальщиков списать ему долги, обратившись в прокуратуру. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Прокуратура Нижневартовска провела проверку по обращению пенсионера по факту отказа Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов в списании задолженности. Установлено, что решением Арбитражного суда заявитель признан банкротом и освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований регионального оператора. Пока не вмешался прокурор города, который обратился в суд с исковым заявлением о возложении на регионального оператора обязанности списать с лицевого счета заявителя задолженность на сумму более 50 тыс. рублей», — говорится на сайте ведомства. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, нарушенные права пенсионера восстановлены. В сообщении прокуратуры отмечается, что пенсионер неоднократно обращался с заявлениями к региональному оператору капитального ремонта, но ему в списании задолженности отказывали. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске перед домами должников устанавливают двухтонные тонные «пирамиды позора». А должники продают их на Avito.