27 июля 2022

Пенсионер из ХМАО вынудил коммунальщиков простить ему долги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, пенсионерка, коммуналка, жкх, электричество, пенсионеры, электроэнергия, показания счетчика, счет за жкх, платежка, коммуналка, счет за коммуналку, коммунальные платежи
Несмотря на решение арбитражного суда о банкротстве, коммунальщики отказывались списывать пенсионеру долги Фото:

Пенсионер из Нижневартовска вынудил коммунальщиков списать ему долги, обратившись в прокуратуру. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Прокуратура Нижневартовска провела проверку по обращению пенсионера по факту отказа Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов в списании задолженности. Установлено, что решением Арбитражного суда заявитель признан банкротом и освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований регионального оператора. Пока не вмешался прокурор города, который обратился в суд с исковым заявлением о возложении на регионального оператора обязанности списать с лицевого счета заявителя задолженность на сумму более 50 тыс. рублей», — говорится на сайте ведомства.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, нарушенные права пенсионера восстановлены. В сообщении прокуратуры отмечается, что пенсионер неоднократно обращался с заявлениями к региональному оператору капитального ремонта, но ему в списании задолженности отказывали.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске перед домами должников устанавливают двухтонные тонные «пирамиды позора». А должники продают их на Avito.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Пенсионер из Нижневартовска вынудил коммунальщиков списать ему долги, обратившись в прокуратуру. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Прокуратура Нижневартовска провела проверку по обращению пенсионера по факту отказа Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов в списании задолженности. Установлено, что решением Арбитражного суда заявитель признан банкротом и освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований регионального оператора. Пока не вмешался прокурор города, который обратился в суд с исковым заявлением о возложении на регионального оператора обязанности списать с лицевого счета заявителя задолженность на сумму более 50 тыс. рублей», — говорится на сайте ведомства. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, нарушенные права пенсионера восстановлены. В сообщении прокуратуры отмечается, что пенсионер неоднократно обращался с заявлениями к региональному оператору капитального ремонта, но ему в списании задолженности отказывали. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске перед домами должников устанавливают двухтонные тонные «пирамиды позора». А должники продают их на Avito.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...