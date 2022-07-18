Первая пирамида простояла два часа и ее залили краской Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске коммунальщики начали выбивать долги за воду с помощью 2-х тонной пирамиды, прозванной «Пирамидой позора». Данная конструкция используется для борьбы с должниками, проживающими в частном секторе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Нижневартовские коммунальные системы».

«Первую двухтонную конструкцию в полтора метра высотой установили у дома по улице Лопарева. Задолженность потребителя перед ресурсоснабжающей организацией за холодную воду составила свыше 35 тысяч рублей. На пирамиду нанесены надписи „Здесь живет должник“, „Вы должны“, „Здесь не платят за воду“», — сообщили в пресс-службе.

Но первый опыт оказался не совсем удачным. Неизвестные люди залили краской установленную пирамиду. Коммунальщики намерены восстановить ее. «Она буквально простояла два часа, и ее залили краской. Мы не можем обвинять кого-то, но считаем, что это сделал кто-то из дома. Но у нас нет доказательств, поэтому мы не будем кого-то обвинять. Сейчас мы ее отреставрируем, и она будет там стоять, пока должник не заплатит», — добавили в пресс-службе. При этом коммунальщику уверяют, что работают, не нарушая действующее законодательство.

Ранее URA.RU сообщало, что коллекторы затравили жительницу ХМАО из-за 11 тысяч рублей. Коллекторское агентство из Брянска пугало жительницу Нижневартовска уголовным делом и психологически давило на нее, заставляя вернуть 11 тысяч рублей. Теперь коллекторам самим придется платить штраф. В ФССП посчитали, что они нарушили закон своими действиями.

Пресс-служба «Нижневартовские коммунальные системы»

Пресс-служба «Нижневартовские коммунальные системы»

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