У десятков жителей ЯНАО обнаружен ВИЧ

В ЯНАО за полгода проведено порядка 100 тысяч исследований на ВИЧ Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

За полгода в ЯНАО выявили ВИЧ-инфекцию у 81 человека. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«За шесть месяцев работы медицинские учреждения Ямала провели порядка 100 тысяч исследований на ВИЧ-инфекцию. У 81 человека впервые выявлен положительный ВИЧ-статус. Всего в округе более двух тысяч человек с подобным диагнозом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в регионе более двух тысяч человек с положительным ВИЧ-статусом. Чтобы выявлять болезнь на ранних стадиях в ЯНАО организуют мобильные пункты тестирования на эту инфекцию.

Ранее сообщалось, что большинство жителей ЯНАО заражается ВИЧ через половой контакт. На втором месте немедицинское употребление наркотиков.