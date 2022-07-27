27 июля 2022
26 июля 2022

У десятков жителей ЯНАО обнаружен ВИЧ

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, анализы, кровь из пальца, тест на вич, резиновые перчатки, сдача анализов
В ЯНАО за полгода проведено порядка 100 тысяч исследований на ВИЧ Фото:

За полгода в ЯНАО выявили ВИЧ-инфекцию у 81 человека. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«За шесть месяцев работы медицинские учреждения Ямала провели порядка 100 тысяч исследований на ВИЧ-инфекцию. У 81 человека впервые выявлен положительный ВИЧ-статус. Всего в округе более двух тысяч человек с подобным диагнозом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в регионе более двух тысяч человек с положительным ВИЧ-статусом. Чтобы выявлять болезнь на ранних стадиях в ЯНАО организуют мобильные пункты тестирования на эту инфекцию.

Ранее сообщалось, что большинство жителей ЯНАО заражается ВИЧ через половой контакт. На втором месте немедицинское употребление наркотиков.

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За полгода в ЯНАО выявили ВИЧ-инфекцию у 81 человека. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «За шесть месяцев работы медицинские учреждения Ямала провели порядка 100 тысяч исследований на ВИЧ-инфекцию. У 81 человека впервые выявлен положительный ВИЧ-статус. Всего в округе более двух тысяч человек с подобным диагнозом», — говорится в сообщении. Отмечается, что всего в регионе более двух тысяч человек с положительным ВИЧ-статусом. Чтобы выявлять болезнь на ранних стадиях в ЯНАО организуют мобильные пункты тестирования на эту инфекцию. Ранее сообщалось, что большинство жителей ЯНАО заражается ВИЧ через половой контакт. На втором месте немедицинское употребление наркотиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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