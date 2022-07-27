У десятков жителей ЯНАО обнаружен ВИЧ

За полгода в ЯНАО выявили ВИЧ-инфекцию у 81 человека. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.
«За шесть месяцев работы медицинские учреждения Ямала провели порядка 100 тысяч исследований на ВИЧ-инфекцию. У 81 человека впервые выявлен положительный ВИЧ-статус. Всего в округе более двух тысяч человек с подобным диагнозом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в регионе более двух тысяч человек с положительным ВИЧ-статусом. Чтобы выявлять болезнь на ранних стадиях в ЯНАО организуют мобильные пункты тестирования на эту инфекцию.
Ранее сообщалось, что большинство жителей ЯНАО заражается ВИЧ через половой контакт. На втором месте немедицинское употребление наркотиков.
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