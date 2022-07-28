Росавиация запретила летать на юг России до 5 августа

Улететь на юг России нельзя до 5 августа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Росавиация продлила режим ограничений на выполнение полетов в 11 регионов России до 5 августа. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 05 августа 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщается на сайте Росавиации.

Южные аэропорты закрыли для полетов в связи с началом российской спецоперации на Украине из-за близости регионов к границе. Ранее запрет на полеты был продлен до 30 июля.