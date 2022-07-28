Росавиация запретила летать на юг России до 5 августа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Улететь на юг России нельзя до 5 августа Фото:

Росавиация продлила режим ограничений на выполнение полетов в 11 регионов России до 5 августа. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 05 августа 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщается на сайте Росавиации.

Южные аэропорты закрыли для полетов в связи с началом российской спецоперации на Украине из-за близости регионов к границе. Ранее запрет на полеты был продлен до 30 июля.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Росавиация продлила режим ограничений на выполнение полетов в 11 регионов России до 5 августа. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 05 августа 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщается на сайте Росавиации. Южные аэропорты закрыли для полетов в связи с началом российской спецоперации на Украине из-за близости регионов к границе. Ранее запрет на полеты был продлен до 30 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...