Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Южные направления РФ закрыты до 30 июля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Ограничение полетов в 11 регионов России продлено до 30 июля. Сообщение об этом опубликовано на сайте Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 30 июля 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщили в ведомстве.

Южные аэропорты закрыли для полетов после начала российской спецоперации на Украине из-за близости регионов к границе. Ранее запрет на полеты был продлен до 24 июля.