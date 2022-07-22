Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, взлет самолета, airbus320, эйрбас320
Южные направления РФ закрыты до 30 июля Фото:

Ограничение полетов в 11 регионов России продлено до 30 июля. Сообщение об этом опубликовано на сайте Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 30 июля 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщили в ведомстве.

Южные аэропорты закрыли для полетов после начала российской спецоперации на Украине из-за близости регионов к границе. Ранее запрет на полеты был продлен до 24 июля.

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Ограничение полетов в 11 регионов России продлено до 30 июля. Сообщение об этом опубликовано на сайте Росавиации. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 30 июля 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщили в ведомстве. Южные аэропорты закрыли для полетов после начала российской спецоперации на Украине из-за близости регионов к границе. Ранее запрет на полеты был продлен до 24 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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