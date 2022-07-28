28 июля 2022

Курганец снял на видео драку пьяных прохожих

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, драка, подростки, уличная драка
Два курганца устроили потасовку на улице в рабочем поселке Варгаши Фото:

Житель рабочего поселка Варгаши в Курганской области снял на видео драку двух прохожих, один из них, по словам очевидцев, находился в нетрезвом состоянии. Об этом говорится в видео, размещенном на YouTube-канале Алексея Беляева.

«Снимайте, пацаны, уличные бои! Это рестлинг <…> Снял? [Да]. Он что, пьяный? [Пьяный, ага]», — разговаривают дети и прохожие за кадром. Автор видео также удивился, что полиция никак не реагирует на происходящее. Инцидент произошел в поселке Варгаши, предположительно, 25 июля.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по Курганской области. В ведомстве сообщили, что заявлений по данной ситуации в полицию не поступало.

До этого URA.RU писало, что неизвестные устроили массовую драку в одном из дворов Кургана, момент потасовки попал на видео. Это произошло в 6 микрорайоне Заозерного во дворе между домами №31 и №32.

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Житель рабочего поселка Варгаши в Курганской области снял на видео драку двух прохожих, один из них, по словам очевидцев, находился в нетрезвом состоянии. Об этом говорится в видео, размещенном на YouTube-канале Алексея Беляева. «Снимайте, пацаны, уличные бои! Это рестлинг <…> Снял? [Да]. Он что, пьяный? [Пьяный, ага]», — разговаривают дети и прохожие за кадром. Автор видео также удивился, что полиция никак не реагирует на происходящее. Инцидент произошел в поселке Варгаши, предположительно, 25 июля. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по Курганской области. В ведомстве сообщили, что заявлений по данной ситуации в полицию не поступало. До этого URA.RU писало, что неизвестные устроили массовую драку в одном из дворов Кургана, момент потасовки попал на видео. Это произошло в 6 микрорайоне Заозерного во дворе между домами №31 и №32.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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