27 июля 2022

В Перми таксист обматерил и выгнал из машины африканца. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Водитель такси силой выгнал из машины африканца Фото:

В Перми таксист оскорбил выпускника ПГНИУ из Мали (Африка) и силой высадил из машины. О произошедшем URA.RU рассказал источник, знакомый с подробностями случившегося. По его словам, бывший студент ехал устраиваться на работу в вендинговую компанию. Сев в машину, он позвонил своему брату и начал разговаривать с ним на родном языке. Это не понравилось водителю такси, который остановил машину и обругал молодого иностранца.

«Мамаду (выпускник ПГНИУ — прим. ред) поймал такси на улице. В машине он говорил с братом на родном языке. Почему-то это взбесило таксиста, который силой вытащил его из машины», — рассказал источник URA.RU. В распоряжении редакции также оказалось видео инцидента. На нем слышно, как африканец спрашивает у водителя, за что тот его оскорбляет.

Он объясняет мужчине, что закончил университет, пишет кандидатскую диссертацию и пытается устроиться на работу. В ответ водитель такси оскорбляет выпускника вуза расистскими высказываниями и говорит, чтобы тот возвращался в «свою Америку», поскольку та ввела санкции в отношении России.

После этого водители вышел из машины и силой вытащил из салона молодого иностранца. По данным источника, в результате конфликта уроженец Африки не пострадал.

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В Перми таксист оскорбил выпускника ПГНИУ из Мали (Африка) и силой высадил из машины. О произошедшем URA.RU рассказал источник, знакомый с подробностями случившегося. По его словам, бывший студент ехал устраиваться на работу в вендинговую компанию. Сев в машину, он позвонил своему брату и начал разговаривать с ним на родном языке. Это не понравилось водителю такси, который остановил машину и обругал молодого иностранца. «Мамаду (выпускник ПГНИУ — прим. ред) поймал такси на улице. В машине он говорил с братом на родном языке. Почему-то это взбесило таксиста, который силой вытащил его из машины», — рассказал источник URA.RU. В распоряжении редакции также оказалось видео инцидента. На нем слышно, как африканец спрашивает у водителя, за что тот его оскорбляет. Он объясняет мужчине, что закончил университет, пишет кандидатскую диссертацию и пытается устроиться на работу. В ответ водитель такси оскорбляет выпускника вуза расистскими высказываниями и говорит, чтобы тот возвращался в «свою Америку», поскольку та ввела санкции в отношении России. После этого водители вышел из машины и силой вытащил из салона молодого иностранца. По данным источника, в результате конфликта уроженец Африки не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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