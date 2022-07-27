Водитель такси силой выгнал из машины африканца Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми таксист оскорбил выпускника ПГНИУ из Мали (Африка) и силой высадил из машины. О произошедшем URA.RU рассказал источник, знакомый с подробностями случившегося. По его словам, бывший студент ехал устраиваться на работу в вендинговую компанию. Сев в машину, он позвонил своему брату и начал разговаривать с ним на родном языке. Это не понравилось водителю такси, который остановил машину и обругал молодого иностранца.

«Мамаду (выпускник ПГНИУ — прим. ред) поймал такси на улице. В машине он говорил с братом на родном языке. Почему-то это взбесило таксиста, который силой вытащил его из машины», — рассказал источник URA.RU. В распоряжении редакции также оказалось видео инцидента. На нем слышно, как африканец спрашивает у водителя, за что тот его оскорбляет.

Он объясняет мужчине, что закончил университет, пишет кандидатскую диссертацию и пытается устроиться на работу. В ответ водитель такси оскорбляет выпускника вуза расистскими высказываниями и говорит, чтобы тот возвращался в «свою Америку», поскольку та ввела санкции в отношении России.

После этого водители вышел из машины и силой вытащил из салона молодого иностранца. По данным источника, в результате конфликта уроженец Африки не пострадал.