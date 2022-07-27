Вице-мэр Нефтеюганска ушла в отставку и готовится к переезду

Заместитель главы Нефтеюганска Оксана Чурикова, курирующая вопросы ЖКХ, ушла в отставку и готовится к переезду в Пыть-Ях. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«Чурикову на работу брал бывший глава Нефтеюганска — Сергей Дегтярев. В команду нового мэра Эльвиры Бугай она не входила. Поэтому многие предрекали ее уход. Так и получилось. Говорят, что она переезжает в Пыть-Ях на какую-то руководящую должность в сфере ЖКХ. Возможно, что речь идет об управлении городского хозяйства», — предположил инсайдер.
Сама Чурикова в разговоре с URA.RU подтвердила свою отставку и переезд в Пыть-Ях. Однако о своей новой должности она предпочла умолчать, лишь обозначив, что речь идет о структурах власти.
На посту заместителя главы Нефтеюганска Оксана Чурикова проработала порядка двух лет. Одной из ключевых задач для нее было расселение балков.
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