Вице-мэр Нефтеюганска ушла в отставку и готовится к переезду

28 июля 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

Замглавы Нефтеюганска Оксана Чурикова уволилась из мэрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель главы Нефтеюганска Оксана Чурикова, курирующая вопросы ЖКХ, ушла в отставку и готовится к переезду в Пыть-Ях. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Чурикову на работу брал бывший глава Нефтеюганска — Сергей Дегтярев. В команду нового мэра Эльвиры Бугай она не входила. Поэтому многие предрекали ее уход. Так и получилось. Говорят, что она переезжает в Пыть-Ях на какую-то руководящую должность в сфере ЖКХ. Возможно, что речь идет об управлении городского хозяйства», — предположил инсайдер. Сама Чурикова в разговоре с URA.RU подтвердила свою отставку и переезд в Пыть-Ях. Однако о своей новой должности она предпочла умолчать, лишь обозначив, что речь идет о структурах власти. На посту заместителя главы Нефтеюганска Оксана Чурикова проработала порядка двух лет. Одной из ключевых задач для нее было расселение балков.

Заместитель главы Нефтеюганска Оксана Чурикова, курирующая вопросы ЖКХ, ушла в отставку и готовится к переезду в Пыть-Ях. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Чурикову на работу брал бывший глава Нефтеюганска — Сергей Дегтярев. В команду нового мэра Эльвиры Бугай она не входила. Поэтому многие предрекали ее уход. Так и получилось. Говорят, что она переезжает в Пыть-Ях на какую-то руководящую должность в сфере ЖКХ. Возможно, что речь идет об управлении городского хозяйства», — предположил инсайдер. Сама Чурикова в разговоре с URA.RU подтвердила свою отставку и переезд в Пыть-Ях. Однако о своей новой должности она предпочла умолчать, лишь обозначив, что речь идет о структурах власти. На посту заместителя главы Нефтеюганска Оксана Чурикова проработала порядка двух лет. Одной из ключевых задач для нее было расселение балков.