27 июля 2022

Вице-мэр Нефтеюганска ушла в отставку и готовится к переезду

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитеты. Курган, чиновница, совещание, заседание, депутаты, шариковая ручка
Замглавы Нефтеюганска Оксана Чурикова уволилась из мэрии Фото:

Заместитель главы Нефтеюганска Оксана Чурикова, курирующая вопросы ЖКХ, ушла в отставку и готовится к переезду в Пыть-Ях. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Чурикову на работу брал бывший глава Нефтеюганска — Сергей Дегтярев. В команду нового мэра Эльвиры Бугай она не входила. Поэтому многие предрекали ее уход. Так и получилось. Говорят, что она переезжает в Пыть-Ях на какую-то руководящую должность в сфере ЖКХ. Возможно, что речь идет об управлении городского хозяйства», — предположил инсайдер.

Сама Чурикова в разговоре с URA.RU подтвердила свою отставку и переезд в Пыть-Ях. Однако о своей новой должности она предпочла умолчать, лишь обозначив, что речь идет о структурах власти.

На посту заместителя главы Нефтеюганска Оксана Чурикова проработала порядка двух лет. Одной из ключевых задач для нее было расселение балков.

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Заместитель главы Нефтеюганска Оксана Чурикова, курирующая вопросы ЖКХ, ушла в отставку и готовится к переезду в Пыть-Ях. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Чурикову на работу брал бывший глава Нефтеюганска — Сергей Дегтярев. В команду нового мэра Эльвиры Бугай она не входила. Поэтому многие предрекали ее уход. Так и получилось. Говорят, что она переезжает в Пыть-Ях на какую-то руководящую должность в сфере ЖКХ. Возможно, что речь идет об управлении городского хозяйства», — предположил инсайдер. Сама Чурикова в разговоре с URA.RU подтвердила свою отставку и переезд в Пыть-Ях. Однако о своей новой должности она предпочла умолчать, лишь обозначив, что речь идет о структурах власти. На посту заместителя главы Нефтеюганска Оксана Чурикова проработала порядка двух лет. Одной из ключевых задач для нее было расселение балков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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