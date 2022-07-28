Источник: Мединский готовит визит в Нижний Тагил

Владимира Мединского ждут на Урале в середине августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Помощник президента РФ, экс-министр культуры Владимир Мединский в ближайшее время может посетить Нижний Тагил. Как сообщил URA.RU источник в городе, федерального чиновника ждут 12—14 августа. Планируется, что Мединский примет участие в торжественном открытии стелы «Город трудовой доблести» и мероприятиях Дня города.

«Мединского ждут в середине августа на открытии стелы. Вопрос с датой решается, потому что окончательного подтверждения [от представителей чиновника] пока нет», — поделился собеседник, знакомый с подготовкой мероприятия. Памятные стелы «Город трудовой доблести» — проект Российского военно-исторического общества (РВИО), которым руководит Мединский.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила подтвердили URA.RU, что действительно позвали Мединского: «Официальное приглашение отправлено, но ответа еще не было». На запрос агентства в РВИО к моменту публикации не ответили.

17-метровую стелу «Город трудовой доблести» из гранита и нержавеющей стали воздвигнут на Привокзальной площади Нижнего Тагила. Указ о присвоении городу почетного звания подписал президент Владимир Путин, он же поддержал строительство одноименного памятника. Монумент планируют закончить к 14 августа — 300-летию Нижнего Тагила. Мэр Владислав Пинаев ранее сообщал, что проект вырос в цене из-за подскочившего курса доллара.