В соцсетях пытаются разгадать тайну НЛО над Ханты-Мансийском. Видео

28 июля 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Странное видео жители записали ночью Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Ханты-Мансийска в соцсетях пытаются понять, что за неопознанный летающий объект пролетел ночью над городом. Своими соображениями они делятся в сообществе «Типичный Ханты-Мансийск». «Что это пролетело? Время примерно 4 утра», — написал автор опубликованного видео. Из семисекундного видео сложно понять, что за объект разглядели в рассветном небе местные жители. Но комментаторы предположили, что это мог быть беспилотник или даже пришельцы, либо шаровая молния или светлячок. Комментаторы, не придя к единому мнению, стали шутить и о том, что это Илон Маск или юность, пролетающие над городом. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута напугали два летающих светящихся шара в небе. Неопознанные объекты были замечены над торговым центром «Союз» и возле автоцентра «Форвард-авто».

Жители Ханты-Мансийска в соцсетях пытаются понять, что за неопознанный летающий объект пролетел ночью над городом. Своими соображениями они делятся в сообществе «Типичный Ханты-Мансийск». «Что это пролетело? Время примерно 4 утра», — написал автор опубликованного видео. Из семисекундного видео сложно понять, что за объект разглядели в рассветном небе местные жители. Но комментаторы предположили, что это мог быть беспилотник или даже пришельцы, либо шаровая молния или светлячок. Комментаторы, не придя к единому мнению, стали шутить и о том, что это Илон Маск или юность, пролетающие над городом. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута напугали два летающих светящихся шара в небе. Неопознанные объекты были замечены над торговым центром «Союз» и возле автоцентра «Форвард-авто».