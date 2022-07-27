27 июля 2022

В соцсетях пытаются разгадать тайну НЛО над Ханты-Мансийском. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижневартовск, лед на реке, паводок, отражение, облака, обь, небо, весна
Странное видео жители записали ночью Фото:

Жители Ханты-Мансийска в соцсетях пытаются понять, что за неопознанный летающий объект пролетел ночью над городом. Своими соображениями они делятся в сообществе «Типичный Ханты-Мансийск».

«Что это пролетело? Время примерно 4 утра», — написал автор опубликованного видео.

Из семисекундного видео сложно понять, что за объект разглядели в рассветном небе местные жители. Но комментаторы предположили, что это мог быть беспилотник или даже пришельцы, либо шаровая молния или светлячок. Комментаторы, не придя к единому мнению, стали шутить и о том, что это Илон Маск или юность, пролетающие над городом.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута напугали два летающих светящихся шара в небе. Неопознанные объекты были замечены над торговым центром «Союз» и возле автоцентра «Форвард-авто».

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Жители Ханты-Мансийска в соцсетях пытаются понять, что за неопознанный летающий объект пролетел ночью над городом. Своими соображениями они делятся в сообществе «Типичный Ханты-Мансийск». «Что это пролетело? Время примерно 4 утра», — написал автор опубликованного видео. Из семисекундного видео сложно понять, что за объект разглядели в рассветном небе местные жители. Но комментаторы предположили, что это мог быть беспилотник или даже пришельцы, либо шаровая молния или светлячок. Комментаторы, не придя к единому мнению, стали шутить и о том, что это Илон Маск или юность, пролетающие над городом. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута напугали два летающих светящихся шара в небе. Неопознанные объекты были замечены над торговым центром «Союз» и возле автоцентра «Форвард-авто».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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