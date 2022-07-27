27 июля 2022

В лесах ЯНАО вспыхнули новые пожары

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, лесной пожар, торфяники горят, торфяной пожар
Последние очаги возгорания были ликвидированы несколько дней назад Фото:
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Лесные пожары в России

В Пуровском районе ЯНАО действует три лесных пожара, пламенем охвачены 22 гектара. Об этом 28 июля окружной департамент природных ресурсов и экологии на официальном сайте ведомства 28 июля.

«На тушении задействован 31 человек с лесопожарным снаряжением», — говорится в сообщении депприроды. По данным ведомства, с начала пожароопасного сезона 28 июля 2022 года на территории автономного округа было зарегистрировано 287 природных пожаров, на общей площади 7 341,46 га.

Последние несколько дней природных пожаров в регионе не отмечалось. О ликвидации всех возгораний власти ЯНАО заявили 25 июля.

На данный момент работает преимущественно малый класс пожарной опасности, местами средний. В департаменте напоминают, что в регионе до 1 августа введен особый противопожарный режим.

Ранее URA.RU рассказывало, что ограничительные меры, введенные властями ЯНАО на пребывание жителей в лесах должны будет снизить пожарную опасность. Нарушителям грозит административная ответственность.

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В Пуровском районе ЯНАО действует три лесных пожара, пламенем охвачены 22 гектара. Об этом 28 июля окружной департамент природных ресурсов и экологии на официальном сайте ведомства 28 июля. «На тушении задействован 31 человек с лесопожарным снаряжением», — говорится в сообщении депприроды. По данным ведомства, с начала пожароопасного сезона 28 июля 2022 года на территории автономного округа было зарегистрировано 287 природных пожаров, на общей площади 7 341,46 га. Последние несколько дней природных пожаров в регионе не отмечалось. О ликвидации всех возгораний власти ЯНАО заявили 25 июля. На данный момент работает преимущественно малый класс пожарной опасности, местами средний. В департаменте напоминают, что в регионе до 1 августа введен особый противопожарный режим. Ранее URA.RU рассказывало, что ограничительные меры, введенные властями ЯНАО на пребывание жителей в лесах должны будет снизить пожарную опасность. Нарушителям грозит административная ответственность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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