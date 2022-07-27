В лесах ЯНАО вспыхнули новые пожары

Последние очаги возгорания были ликвидированы несколько дней назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Пуровском районе ЯНАО действует три лесных пожара, пламенем охвачены 22 гектара. Об этом 28 июля окружной департамент природных ресурсов и экологии на официальном сайте ведомства 28 июля.

«На тушении задействован 31 человек с лесопожарным снаряжением», — говорится в сообщении депприроды. По данным ведомства, с начала пожароопасного сезона 28 июля 2022 года на территории автономного округа было зарегистрировано 287 природных пожаров, на общей площади 7 341,46 га.

Последние несколько дней природных пожаров в регионе не отмечалось. О ликвидации всех возгораний власти ЯНАО заявили 25 июля.

На данный момент работает преимущественно малый класс пожарной опасности, местами средний. В департаменте напоминают, что в регионе до 1 августа введен особый противопожарный режим.

Ранее URA.RU рассказывало, что ограничительные меры, введенные властями ЯНАО на пребывание жителей в лесах должны будет снизить пожарную опасность. Нарушителям грозит административная ответственность.