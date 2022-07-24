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22 июля 2022

Власти ЯНАО объявили о ликвидации всех лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, тушение, огонь, тушение пожара, последствия пожара, мчс россии, проливка
Действующих пожаров на территории ЯНАО нет Фото:

По состоянию на утро 25 июля 2022 года на территории ЯНАО все лесные пожары ликвидированы. Об этом сообщил департамент природных ресурсов и экологии на официальном сайте ведомства.

«На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действующих пожаров нет», — говорится в сообщении окружного депприроды и экологии. По данным ведомства, с начала пожароопасного сезона 2022 года на территории автономного округа зарегистрировано 284 природных пожаров, на общей площади 7 319,46 га.

Известно, что 25 июля 2022 года работает малый класс пожарной безопасности, но не исключает прогнозы гроз с осадками и ветер. В департаменте напомнили, что в регионе до 1 августа введен особый противопожарный режим.

Ранее URA.RU рассказывало, что площадь лесных пожаров на территории округа за неделю сократилась больше чем в три раза. Тем не менее населению до конца месяца запрещено разводить костры и без особых причин находиться в лесу.

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По состоянию на утро 25 июля 2022 года на территории ЯНАО все лесные пожары ликвидированы. Об этом сообщил департамент природных ресурсов и экологии на официальном сайте ведомства. «На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действующих пожаров нет», — говорится в сообщении окружного депприроды и экологии. По данным ведомства, с начала пожароопасного сезона 2022 года на территории автономного округа зарегистрировано 284 природных пожаров, на общей площади 7 319,46 га. Известно, что 25 июля 2022 года работает малый класс пожарной безопасности, но не исключает прогнозы гроз с осадками и ветер. В департаменте напомнили, что в регионе до 1 августа введен особый противопожарный режим. Ранее URA.RU рассказывало, что площадь лесных пожаров на территории округа за неделю сократилась больше чем в три раза. Тем не менее населению до конца месяца запрещено разводить костры и без особых причин находиться в лесу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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