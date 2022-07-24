Власти ЯНАО объявили о ликвидации всех лесных пожаров

Действующих пожаров на территории ЯНАО нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По состоянию на утро 25 июля 2022 года на территории ЯНАО все лесные пожары ликвидированы. Об этом сообщил департамент природных ресурсов и экологии на официальном сайте ведомства.

«На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действующих пожаров нет», — говорится в сообщении окружного депприроды и экологии. По данным ведомства, с начала пожароопасного сезона 2022 года на территории автономного округа зарегистрировано 284 природных пожаров, на общей площади 7 319,46 га.

Известно, что 25 июля 2022 года работает малый класс пожарной безопасности, но не исключает прогнозы гроз с осадками и ветер. В департаменте напомнили, что в регионе до 1 августа введен особый противопожарный режим.

Ранее URA.RU рассказывало, что площадь лесных пожаров на территории округа за неделю сократилась больше чем в три раза. Тем не менее населению до конца месяца запрещено разводить костры и без особых причин находиться в лесу.