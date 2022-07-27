Депутаты Введенского сельсовета Кетовского муниципального округа (Курганская область) попросили у Минобороны РФ гаубицу 1943 года для установки рядом с обелиском Славы. Соответствующее письмо опубликовано в группе «Введенское News» в соцсети «ВКонтакте».
«В целях увековечивания памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, депутаты думы Кетовского МО и председатель заставы пограничных войск „Введенская“ предложили установить у обелиска Славы орудие времен ВОВ либо современную военную технику. Одно из предложений касалось установки одной единицы знаменитой пушки Д-1 образца 1943 года», — говорится в обращении к Минобороны РФ.
Один из авторов документа, депутат Введенской сельской думы Евгений Енин, рассказал URA.RU, что пушка Д-1 является самым распространенным орудием, которое есть в Уральском регионе. «К тому же, она как раз выпускалась в 1943—1945 годах. Поэтому мы выбрали именно ее. Остальное оружие либо крупногабаритное, либо его уже нет. Основная задача — привить патриотизм детям, увековечить память павших воинов ВОВ. Они будут смотреть на нас сверху и знать, что мы их не забыли и чтим», — говорит депутат.
URA.RU направило официальный запрос в Министерство обороны РФ. На момент публикации ответ не поступил.
Депутаты Введенского сельсовета Кетовского муниципального округа (Курганская область) попросили у Минобороны РФ гаубицу 1943 года для установки рядом с обелиском Славы. Соответствующее письмо опубликовано в группе «Введенское News» в соцсети «ВКонтакте». «В целях увековечивания памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, депутаты думы Кетовского МО и председатель заставы пограничных войск „Введенская“ предложили установить у обелиска Славы орудие времен ВОВ либо современную военную технику. Одно из предложений касалось установки одной единицы знаменитой пушки Д-1 образца 1943 года», — говорится в обращении к Минобороны РФ. Один из авторов документа, депутат Введенской сельской думы Евгений Енин, рассказал URA.RU, что пушка Д-1 является самым распространенным орудием, которое есть в Уральском регионе. «К тому же, она как раз выпускалась в 1943—1945 годах. Поэтому мы выбрали именно ее. Остальное оружие либо крупногабаритное, либо его уже нет. Основная задача — привить патриотизм детям, увековечить память павших воинов ВОВ. Они будут смотреть на нас сверху и знать, что мы их не забыли и чтим», — говорит депутат. URA.RU направило официальный запрос в Министерство обороны РФ. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Вадим Шумков напомнил жителям о жестоком противостоянии Красной Армии и солдат вермахта. Соответствующий пост Шумков приурочил к 80-летию битвы за Сталинград.