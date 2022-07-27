В селе Введенское может появиться гаубица образца 1943 года (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутаты Введенского сельсовета Кетовского муниципального округа (Курганская область) попросили у Минобороны РФ гаубицу 1943 года для установки рядом с обелиском Славы. Соответствующее письмо опубликовано в группе «Введенское News» в соцсети «ВКонтакте».

«В целях увековечивания памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, депутаты думы Кетовского МО и председатель заставы пограничных войск „Введенская“ предложили установить у обелиска Славы орудие времен ВОВ либо современную военную технику. Одно из предложений касалось установки одной единицы знаменитой пушки Д-1 образца 1943 года», — говорится в обращении к Минобороны РФ.

Один из авторов документа, депутат Введенской сельской думы Евгений Енин, рассказал URA.RU, что пушка Д-1 является самым распространенным орудием, которое есть в Уральском регионе. «К тому же, она как раз выпускалась в 1943—1945 годах. Поэтому мы выбрали именно ее. Остальное оружие либо крупногабаритное, либо его уже нет. Основная задача — привить патриотизм детям, увековечить память павших воинов ВОВ. Они будут смотреть на нас сверху и знать, что мы их не забыли и чтим», — говорит депутат.

URA.RU направило официальный запрос в Министерство обороны РФ. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Вадим Шумков напомнил жителям о жестоком противостоянии Красной Армии и солдат вермахта. Соответствующий пост Шумков приурочил к 80-летию битвы за Сталинград.

По словам депутата Евгения Енина, установка орудия времен Великой Отечественной войны — это дань уважения павшим воинам «Введенское News» в соцсети «ВКонтакте»

Документ подписан 13 июля и направлен в департамент военного имущества Минобороны РФ «Введенское News» в соцсети «ВКонтакте»