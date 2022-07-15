Шумков напомнил курганцам о жесточайшем сражении времен ВОВ

Сталинградская битва считается одним из крупнейших сражений Второй мировой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

О жестоком противостоянии Красной Армии и солдат вермахта напомнил подписчикам губернатор Курганской области Вадим Шумков. Пост о Сталинградской битве он разместил в своем telegram-канале.

«80 лет назад, 17 июля 1942 года, началось самое жестокое сражение Второй мировой. Оно стало переломным — битва за Сталинград», — написал Шумков.

Также глава региона напомнил, что два года назад напротив памятника генералу Шумилову, сыгравшему особую роль в этом сражении, был установлен еще один памятник — «простому солдату-пахарю войны» сержанту Максиму Захарову, награжденному пятью медалями «За отвагу». А саму площадь, где стоит памятник, назвали Сталинградской.

Сталинградская битва — это одно из крупнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн между Красной армией и нацистской Германией, закончившееся победой советских солдат. Сражение продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии.