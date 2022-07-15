15 июля 2022

Шумков напомнил курганцам о жесточайшем сражении времен ВОВ

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Реконструкция Корсунь-Шевченковской операции. Свердловская область, Верхняя Пышма, сражение, реконструкция боя, красная армия, вермахт
Сталинградская битва считается одним из крупнейших сражений Второй мировой Фото:

О жестоком противостоянии Красной Армии и солдат вермахта напомнил подписчикам губернатор Курганской области Вадим Шумков. Пост о Сталинградской битве он разместил в своем telegram-канале.

«80 лет назад, 17 июля 1942 года, началось самое жестокое сражение Второй мировой. Оно стало переломным — битва за Сталинград», — написал Шумков.

Также глава региона напомнил, что два года назад напротив памятника генералу Шумилову, сыгравшему особую роль в этом сражении, был установлен еще один памятник — «простому солдату-пахарю войны» сержанту Максиму Захарову, награжденному пятью медалями «За отвагу». А саму площадь, где стоит памятник, назвали Сталинградской.

Сталинградская битва — это одно из крупнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн между Красной армией и нацистской Германией, закончившееся победой советских солдат. Сражение продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии.

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О жестоком противостоянии Красной Армии и солдат вермахта напомнил подписчикам губернатор Курганской области Вадим Шумков. Пост о Сталинградской битве он разместил в своем telegram-канале. «80 лет назад, 17 июля 1942 года, началось самое жестокое сражение Второй мировой. Оно стало переломным — битва за Сталинград», — написал Шумков. Также глава региона напомнил, что два года назад напротив памятника генералу Шумилову, сыгравшему особую роль в этом сражении, был установлен еще один памятник — «простому солдату-пахарю войны» сержанту Максиму Захарову, награжденному пятью медалями «За отвагу». А саму площадь, где стоит памятник, назвали Сталинградской. Сталинградская битва — это одно из крупнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн между Красной армией и нацистской Германией, закончившееся победой советских солдат. Сражение продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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