Челябинский завод выпустит тракторы с группой из Чебоксар

От объединения двух заводов ждут синергетического эффекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод «ЧТЗ—Уралтрак» из Челябинска разделит бизнес, начав выпускать гражданскую продукцию в рамках совместного предприятия с концерном «Тракторные заводы» из Чебоксар. Как URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского предприятия, объединение позволит усилить позиции на рынке.

«ООО «ЧТЗ—Уралтрак» завершает передачу части производственных мощностей в организованное совместно с концерном «Тракторные заводы» предприятие. ООО «ПК «Челябинский тракторный завод» планирует начать выпуск техники с августа», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

До конца года новая площадка, которую возглавил Андрей Водопьянов, планирует выпустить около 120 единиц дорожно-строительной техники. С августа предприятие начнет сборку существующих линеек продукции: бульдозеров Б9, Б10, Б11, Б14, гусеничных трубоукладчиков ТР12 и ТР20. В планах также — освоение новых видов машин.

Бренд «ЧТЗ» перейдет к новой компании. Персонал, занятый на производстве гражданской продукции, также будет переведен с сохранением условий труда. В то же время «ЧТЗ—Уралтрак» сосредоточится на выпуске продукции по гособоронзаказу. Завод в формате полного производственного цикла будет и дальше работать на выпуск дизельных двигателей и запасных частей к ним.

Согласно данным базы СБИС, финансовое положение чувашской компании нормальное, однако все поступающие денежные средства в полной мере расходуются. Для финансирования текущей деятельности в 2021 году пришлось на 40% больше денег тратить из привлекаемых краткосрочных ресурсов. Рыночная стоимость обоих заводов отрицательная: финобязательства превышают размер активов.