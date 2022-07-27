В ЯНАО мужчина взял заложника, поджег матрас и напал на силовиков

Полицейским пришлось применить оружие Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудникам полиции Нового Уренгоя (ЯНАО) пришлось брать штурмом квартиру местного жителя. Силовиков вызвали соседи — злоумышленник запер в квартире заложника. Когда сотрудники приехали на место, им никто не открыл, а после из квартиры начал просачиваться дым — нарушитель закона поджег матрас. Правоохранители совместно с сотрудниками МЧС приняли решения взломать дверь, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

«Злоумышленник дверь не открыл, кричал, выражался нецензурной бранью, а позже из указанной квартиры начал идти дым. Совместно с сотрудниками МЧС полицейские приняли решение вскрыть дверь <…>. Вскрыв входную дверь, правоохранители увидели гражданина, который продолжил угрожать им физической расправой, кидал стеклянные бутылки, преграждая путь. На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные деяния мужчина не реагировал. После чего, держа в обеих руках кухонные ножи, бросился в сторону вошедших», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Также там отметили, что создалась ситуация, угрожающая жизни и здоровью людей, поэтому полицейскому пришлось выстрелить в сторону злоумышленника. Сейчас нападавший находится в больнице. В пресс-службе полиции сообщили, что дым шел от матраса, который поджег злоумышленник.

Ранее сообщалось о стрельбе в Новом Уренгое. Тогда сотрудники полиции перекрывали движение на двух улицах города.