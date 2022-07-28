Магнитогорец устроил поножовщину в маршрутке

Магнитогорец несколько раз ударил ножом другого пассажира Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Магнитогорске пьяный местный житель напал с ножом на пассажира маршрутки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, нападавший нанес пассажиру не менее двух ударов.

«Во время остановки магнитогорец встал сзади пассажира, сидящего на переднем пассажирском сидении маршрутного такси №43. Затем он обхватил левой рукой грудь потерпевшего, прижав последнего к пассажирскому сиденью и нанес ножом один удар в область шеи справа», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

В ведомстве добавили, что на этом пьяный дебошир не успокоился. Он вышел из салона маршрутки, открыл пассажирскую дверь, и еще раз ударил пассажира ножом в область живота. Своими действиями мужчина причинил тяжкий вред здоровью пассажира, опасный для жизни.

Сейчас утверждено обвинительное заключение. Документы переданы в суд для рассмотрения по существу. В случае обвинительного приговора магнитогорца могут отправить за решетку на срок до 10 лет.