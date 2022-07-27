В Тюмени рекорд по числу заболевших COVID-19 за три месяца

Подобное количество заболевших наблюдалось последний раз 21 апреля 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За сутки в Тюменской области выявлено 124 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Такое количество заболевших не наблюдалось с середины апреля текущего года.

«Тюменская область 28 июля 2022 года. За минувшие сутки установлено 124 случая заболевания», — передает информационный центр.

Подобное количество заболевших наблюдалось последний раз 21 апреля текущего года. Тогда за сутки коронавирусной инфекцией заразился 131 человек.

Ранее URA.RU писало о том, что Владимир Якушев поручил регионам УрФО следить за ростом заболеваемости коронавирусом. Также уральский полпред разрешил при необходимости принять меры профилактики.