В Тюмени рекорд по числу заболевших COVID-19 за три месяца

Подобное количество заболевших наблюдалось последний раз 21 апреля 2022 года
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
За сутки в Тюменской области выявлено 124 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Такое количество заболевших не наблюдалось с середины апреля текущего года.
«Тюменская область 28 июля 2022 года. За минувшие сутки установлено 124 случая заболевания», — передает информационный центр.
Подобное количество заболевших наблюдалось последний раз 21 апреля текущего года. Тогда за сутки коронавирусной инфекцией заразился 131 человек.
Ранее URA.RU писало о том, что Владимир Якушев поручил регионам УрФО следить за ростом заболеваемости коронавирусом. Также уральский полпред разрешил при необходимости принять меры профилактики.
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