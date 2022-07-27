27 июля 2022

В Тюмени рекорд по числу заболевших COVID-19 за три месяца

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Жизнь с вирусами». Челябинск, вирус, covid, ковид
Подобное количество заболевших наблюдалось последний раз 21 апреля 2022 года Фото:
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Коронавирус COVID-19

За сутки в Тюменской области выявлено 124 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Такое количество заболевших не наблюдалось с середины апреля текущего года.

«Тюменская область 28 июля 2022 года. За минувшие сутки установлено 124 случая заболевания», — передает информационный центр.

Подобное количество заболевших наблюдалось последний раз 21 апреля текущего года. Тогда за сутки коронавирусной инфекцией заразился 131 человек.

Ранее URA.RU писало о том, что Владимир Якушев поручил регионам УрФО следить за ростом заболеваемости коронавирусом. Также уральский полпред разрешил при необходимости принять меры профилактики.

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За сутки в Тюменской области выявлено 124 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Такое количество заболевших не наблюдалось с середины апреля текущего года. «Тюменская область 28 июля 2022 года. За минувшие сутки установлено 124 случая заболевания», — передает информационный центр. Подобное количество заболевших наблюдалось последний раз 21 апреля текущего года. Тогда за сутки коронавирусной инфекцией заразился 131 человек. Ранее URA.RU писало о том, что Владимир Якушев поручил регионам УрФО следить за ростом заболеваемости коронавирусом. Также уральский полпред разрешил при необходимости принять меры профилактики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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