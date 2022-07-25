Якушев дал регионам вводные из-за роста случаев COVID. «При необходимости принять меры»

25 июля 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев поручил регионам следить за ростом заражений COVID Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Уральские регионы должны оценить ситуацию с ростом случаев коронавируса и при необходимости принять меры. Об этом на оперативном совещании заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. «Еще один повод для повышенного внимания в регионах УрФО — это очередная волна коронавируса. Полпред обратил внимание, что, несмотря на отмену коронавирусных ограничений, региональным оперштабам следует оценить эпидситуацию в отдельных муниципалитетах и при необходимости принять соответственные меры профилактики», — рассказали в пресс-службе Якушева. По данным полпредства, общая заболеваемость в УрФО пока находится на низком уровне, но заболеваемость постепенно растет. За минувшую неделю число инфицированных выросло на 44% относительно предыдущей недели. 24 июля Роспотребнадзор сообщил, что за сутки среди россиян выявили 7523 случая коронавируса. Это стало максимальным значением с 29 апреля. Некоторые регионы уже предупредили, что готовы к усилению ограничений.

Уральские регионы должны оценить ситуацию с ростом случаев коронавируса и при необходимости принять меры. Об этом на оперативном совещании заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. «Еще один повод для повышенного внимания в регионах УрФО — это очередная волна коронавируса. Полпред обратил внимание, что, несмотря на отмену коронавирусных ограничений, региональным оперштабам следует оценить эпидситуацию в отдельных муниципалитетах и при необходимости принять соответственные меры профилактики», — рассказали в пресс-службе Якушева. По данным полпредства, общая заболеваемость в УрФО пока находится на низком уровне, но заболеваемость постепенно растет. За минувшую неделю число инфицированных выросло на 44% относительно предыдущей недели. 24 июля Роспотребнадзор сообщил, что за сутки среди россиян выявили 7523 случая коронавируса. Это стало максимальным значением с 29 апреля. Некоторые регионы уже предупредили, что готовы к усилению ограничений.