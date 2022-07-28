Свердловчан научат любить культуру с помощью костюмов. Фото

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Эстетика традиционного Урала: народный костюм и цифровое общество. Екатеринбург, народный костюм
Свердловчанам покажут кино и дефиле, чтобы еще ближе познакомиться с уральскими костюмами Фото:

В Екатеринбурге уральское фольклорное объединение «Фолкъ-Толкъ» устроило показ мод, чтобы популяризировать народные костюмы и показать свердловчанам, что любить национальную культуру не стыдно. Реконструированную одежду представили 28 июля в творческом кластере «Домна».

«Сверхзадачей проекта является формирование уважительного, любящего восприятия национальной культуры нашими современниками», — заявили представители фольклорного объединения. В их планах — сохранить и популяризировать культурные традиции русского населения Урала и помочь в самореализации модным специалистам, которые изучают историю костюма, занимаются производством одежды и продвигают народное творчество.

Рекламировать уральские костюмы будут несколькими способами. Так, например, в ближайшее время свердловчанам представят художественные музыкальные видеоролики, альбомы-каталоги реконструкций, устроят несколько новых дефиле, фольклорные гуляния, покажут тематические кинофильмы и постановки.

Недавно в Екатеринбурге уральский бренд «2.0» представил горожанам коллекцию, сшитую из старых вещей — пододеяльников, штор и дождевиков. Таким образом организаторы постарались привлечь внимание горожан к вопросу осознанного потребления.

Эстетика традиционного Урала: народный костюм и цифровое общество. Екатеринбург
Первое дефиле с народными костюмами прошло в творческом кластере «Домна»
Фото:
Эстетика традиционного Урала: народный костюм и цифровое общество. Екатеринбург
Фото:
Эстетика традиционного Урала: народный костюм и цифровое общество. Екатеринбург
Фото:
Эстетика традиционного Урала: народный костюм и цифровое общество. Екатеринбург
Фото:
Эстетика традиционного Урала: народный костюм и цифровое общество. Екатеринбург
Фото:
Эстетика традиционного Урала: народный костюм и цифровое общество. Екатеринбург
Фото:
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В Екатеринбурге уральское фольклорное объединение «Фолкъ-Толкъ» устроило показ мод, чтобы популяризировать народные костюмы и показать свердловчанам, что любить национальную культуру не стыдно. Реконструированную одежду представили 28 июля в творческом кластере «Домна». «Сверхзадачей проекта является формирование уважительного, любящего восприятия национальной культуры нашими современниками», — заявили представители фольклорного объединения. В их планах — сохранить и популяризировать культурные традиции русского населения Урала и помочь в самореализации модным специалистам, которые изучают историю костюма, занимаются производством одежды и продвигают народное творчество. Рекламировать уральские костюмы будут несколькими способами. Так, например, в ближайшее время свердловчанам представят художественные музыкальные видеоролики, альбомы-каталоги реконструкций, устроят несколько новых дефиле, фольклорные гуляния, покажут тематические кинофильмы и постановки. Недавно в Екатеринбурге уральский бренд «2.0» представил горожанам коллекцию, сшитую из старых вещей — пододеяльников, штор и дождевиков. Таким образом организаторы постарались привлечь внимание горожан к вопросу осознанного потребления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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