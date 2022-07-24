Фестиваля «ЧО» продвигает идею осознанного потребления Фото: пресс-служба паблика-арта «ЧО»

В Екатеринбурге придумали, как заменить товары ушедших на фоне санкций магазинов одежды. Уральский бренд «2.0» представил горожанам коллекцию, сшитую из старых вещей — пододеяльников, штор и дождевиков. Об этом рассказали представители фестиваля «ЧО».

«В рамках прошедшего апсайкл-микрофеста мы не только презентовали один из объектов (речь идет о 10-метровом плетеном ковре из переработанной ветоши, который находится у Ельцин Центра — прим. ред.), но и постарались привлечь внимание горожан к вопросу осознанного потребления через активности совершенно разного формата», — заявил руководитель паблик-арт программы «ЧО» Никита Харисов. По словам сооснователя бренда «2.0» Никиты Литвиненко, дизайнер проекта Миша Лоу дошивал коллекцию экстренно.

Также во время модного показа гости могли дать вторую жизнь своим вещам с помощью тай-дай дроуинга (техника ручного окрашивания ткани в бочках с краской — прим. ред.) и «заплатинга» (придание дырявым футболкам обновленного вида). «Всего на апсайкл-микрофесте вернули к жизни 50 вещей. Помимо практических навыков, екатеринбуржцы получили базовые знания об экологических практиках», — сообщила пресс-служба паблик-арт программы «ЧО».

Фестиваль «ЧО» пройдет в Екатеринбурге с мая по ноябрь, за это время художники создадут восемь арт-объектов на тему «Вымыслы и промыслы». Первая работа появилась в середине июня, когда художница Олеся Ильенок заменила и доработала арт-проекты уличных художников Тимы Ради, Покраса Лампаса и Ильи Мозги. Следом у входа в Ельцин Центр постелили огромный 10- метровый ковер из мусора. Планируется, что ковер пролежит у ЕЦ с 19 июля по 21 августа, а после переместится в другое место.

Вся колекция была сшита из старых пододеяльников, штор и дождевиков Фото: пресс-служба паблика-арта «ЧО»

Екатеринбуржцы могли познакомиться с новыми трендами осознанного потребления Фото: пресс-служба паблика-арта «ЧО»

Помимо показа, гостям фестиваля предложили окрасить футболки с помощью техники тай-дай Фото: пресс-служба паблика-арта «ЧО»

Для этого было необходимо стянуть футболку резинками и опустить в бочку с краской Фото: пресс-служба паблика-арта «ЧО»

Горожан также учили спасать порванные вещи с помощью заплаток Фото: пресс-служба паблика-арта «ЧО»