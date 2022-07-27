Сетевики прибрали к рукам почти все коммерческие постройки Надыма

28 июля 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Теперь в Надыме в среднем сдают 2-3 объекта в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сетевые магазины скупили или арендовали большую часть коммерческой недвижимости в Надыме, что довольно сильно сказалось на рынке. Последнее время он развит достаточно слабо, сообщили URA.RU в пресс-службе федеральной компании «Этажи». «Рынок коммерческой аренды в Надыме развит достаточно слабо, емкость низкая: в среднем мы продаем или сдаем в аренду 2-3 объекта в год. По большому счету, вся коммерция в городе за последние пять лет отдана крупным сетевым компаниям и организациям: «Магнит», «Пятерочка», «Красное и белое», — рассказал директор «Этажей» в Надыме Василий Лукашевич. Несмотря на это, рынок коммерческих помещений в Надыме остается довольно разнообразным: есть и магазины, и павильоны (в том числе в жилом фонде), и складские помещения. Больше всего сдаются помещения с небольшой площадью от 50 до 100 кв. метров. В последние два года в городе сформировался более высокий спрос на точки для кофе на вынос и павильоны для хлебопекарен. Средняя стоимость квадратного метра на продажу — от 40 до 60 тысяч рублей за квадратный метр. Аренда обойдется предпринимателям в 1—1,5 тысячи рублей в месяц за квадратный метр. В торговых центрах она поднимается до 2 тысяч рублей. Ранее URA.RU сравнивало цену на жилье в разных городах ЯНАО. Самым дорогим городом для покупки собственных квадратных метров стал Новый Уренгой. Дешевле всего купить квартиру в регионе можно в Ноябрьске.

Сетевые магазины скупили или арендовали большую часть коммерческой недвижимости в Надыме, что довольно сильно сказалось на рынке. Последнее время он развит достаточно слабо, сообщили URA.RU в пресс-службе федеральной компании «Этажи». «Рынок коммерческой аренды в Надыме развит достаточно слабо, емкость низкая: в среднем мы продаем или сдаем в аренду 2-3 объекта в год. По большому счету, вся коммерция в городе за последние пять лет отдана крупным сетевым компаниям и организациям: «Магнит», «Пятерочка», «Красное и белое», — рассказал директор «Этажей» в Надыме Василий Лукашевич. Несмотря на это, рынок коммерческих помещений в Надыме остается довольно разнообразным: есть и магазины, и павильоны (в том числе в жилом фонде), и складские помещения. Больше всего сдаются помещения с небольшой площадью от 50 до 100 кв. метров. В последние два года в городе сформировался более высокий спрос на точки для кофе на вынос и павильоны для хлебопекарен. Средняя стоимость квадратного метра на продажу — от 40 до 60 тысяч рублей за квадратный метр. Аренда обойдется предпринимателям в 1—1,5 тысячи рублей в месяц за квадратный метр. В торговых центрах она поднимается до 2 тысяч рублей. Ранее URA.RU сравнивало цену на жилье в разных городах ЯНАО. Самым дорогим городом для покупки собственных квадратных метров стал Новый Уренгой. Дешевле всего купить квартиру в регионе можно в Ноябрьске.