В Новом Уренгое самые высокие цены на недвижимость в регионе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Самые дорогие квартиры в ЯНАО выставлены на продажу в Новом Уренгое, а самые доступные по цене — в Ноябрьске. Об этом URA.RU рассказали в агентстве недвижимости «Этажи».

«Рынок недвижимости сейчас находится в зоне турбулентности, и это вполне оправдано сложившейся ситуацией с ростом, а затем резким снижением ипотечной ставки, поэтому как в отношении цены, так и в отношении спроса динамика по городам разная», — пояснил руководитель пресс-службы компании «Этажи» Иван Камельских.

В пресс-службе добавили, что на вторичном рынке цена квадратного метра жилья за прошлый месяц выросла. В Муравленко стоимость увеличилась на 0,29%, в Новом Уренгое на 0,26%, в Ноябрьске на 0,03%, а в Надыме наоборот снизилась на 0,27%. При этом с февраля текущего года максимальный рост отмечается в Муравленко, где средняя стоимость вторичного жилья подорожала на 7,5%, и Ноябрьске — 5,9%.

«Что касается спроса, он ниже чем в феврале в среднем на 30-40%. Эта ситуация отмечается сейчас в большинстве городов России. При этом на фоне снизившихся ипотечных ставок он начал активно восстанавливаться», — рассказали в пресс-службе.

Самый недорогой вариант приобретения жилья будет в городе Ноябрьске, там квартира обойдется в 800 тысяч рублей. Из самых дорогих вариантов приобретения недвижимости можно выделить Новый Уренгой, там приобретение жилья обойдется дороже всего, сумма самой дорогой квартиры доходит до 30 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало о продаже самой дорогой квартиры в деревянном доме. В поселке Тазовской владелец оценил свою недвижимость в 17 миллионов рублей.

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