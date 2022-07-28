Свердловский губернатор Евгений Куйвашев устроил предвыборную прогулку по одному из самых многолюдных мест Екатеринбурга — ЦПКиО имени Маяковского. В компании мэра Алексея Орлова и директора парка Павла Зубакина глава региона представил свой любимый фильм на фестивале «Кинолето», а закончил вечерний променад катанием на аттракционах.
Визит Куйвашева в ЦПКиО с самого начала готовился как сюрприз. Губернатора пригласили стать одним из гостей «Кинолета»: в рамках фестиваля знаменитые екатеринбуржцы предлагают зрителям вместе посмотреть одну из своих любимых картин. Приезд Куйвашева решили совместить с обходом парка — и это оказалось очень кстати для его избирательной кампании.
«Сегодня я хотел бы вам предложить посмотреть советскую классику — кинокомедию „Любовь и голуби“. Я думаю, что она будет полезной с точки зрения познавательности: молодые люди увидят шутки своих родителей, а те, кто постарше, вспомнят и насладятся крылатыми фразами, которыми этот фильм просто переполнен», — передает корреспондент URA.RU слова Куйвашева.
Освежив в памяти первые минуты любимой ленты, глава региона пригласил Зубакина и Орлова пройтись по парку. Дойдя до ближайшего аттракциона — недавно поставленного колеса обозрения, мэр и губернатор решили взять по билету, каждый за 300 рублей. «Сдачу потом вернешь», — протянул Куйвашев купюру в 500 рублей Орлову, стоявшему у кассы. И пока VIP-гости описывали круг, внизу среди посетителей пошла молва — в одной из кабинок сидит губернатор. Стоило Куйвашеву вернуться на землю, его атаковали просьбами о фото.
Желающих сделать селфи оказалось немало и в остальной части парка. Узнавшие губернатора горожане здоровались с ним издалека, а те, что посмелее, жали руку или подводили своих детей познакомиться. Завершая прогулку, Куйвашев и Орлов заметили бочку с квасом — 120 рублей за стакан. По-летнему прохладный напиток обоим явно понравился. «Вкусный, спасибо большое», — поблагодарил продавщицу губернатор и, сделав еще пару селфи, покинул парк.
Легендарная комедия «Любовь и голуби» от Евгения Куйвашева вызвала бурные аплодисменты публики — гости фестиваля явно были рады выбору губернатора
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев устроил предвыборную прогулку по одному из самых многолюдных мест Екатеринбурга — ЦПКиО имени Маяковского. В компании мэра Алексея Орлова и директора парка Павла Зубакина глава региона представил свой любимый фильм на фестивале «Кинолето», а закончил вечерний променад катанием на аттракционах. Визит Куйвашева в ЦПКиО с самого начала готовился как сюрприз. Губернатора пригласили стать одним из гостей «Кинолета»: в рамках фестиваля знаменитые екатеринбуржцы предлагают зрителям вместе посмотреть одну из своих любимых картин. Приезд Куйвашева решили совместить с обходом парка — и это оказалось очень кстати для его избирательной кампании. «Сегодня я хотел бы вам предложить посмотреть советскую классику — кинокомедию „Любовь и голуби“. Я думаю, что она будет полезной с точки зрения познавательности: молодые люди увидят шутки своих родителей, а те, кто постарше, вспомнят и насладятся крылатыми фразами, которыми этот фильм просто переполнен», — передает корреспондент URA.RU слова Куйвашева. Освежив в памяти первые минуты любимой ленты, глава региона пригласил Зубакина и Орлова пройтись по парку. Дойдя до ближайшего аттракциона — недавно поставленного колеса обозрения, мэр и губернатор решили взять по билету, каждый за 300 рублей. «Сдачу потом вернешь», — протянул Куйвашев купюру в 500 рублей Орлову, стоявшему у кассы. И пока VIP-гости описывали круг, внизу среди посетителей пошла молва — в одной из кабинок сидит губернатор. Стоило Куйвашеву вернуться на землю, его атаковали просьбами о фото. Желающих сделать селфи оказалось немало и в остальной части парка. Узнавшие губернатора горожане здоровались с ним издалека, а те, что посмелее, жали руку или подводили своих детей познакомиться. Завершая прогулку, Куйвашев и Орлов заметили бочку с квасом — 120 рублей за стакан. По-летнему прохладный напиток обоим явно понравился. «Вкусный, спасибо большое», — поблагодарил продавщицу губернатор и, сделав еще пару селфи, покинул парк.