РБК: в Совете Федерации готовятся важные перестановки

Перестановки ожидаются после единого дня голосования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После единого дня голосования в Совете Федерации произойдут изменения. Так, верхнюю палату может покинуть представитель ЛДПР Александр Пронюшкин, сообщают источники издания РБК, знакомые с ситуацией. Сенаторами же, вероятно, станут бывший рязанский губернатор Николай Любимов и руководитель его аппарата Геннадий Голов.

«После единого дня голосования в сентябре в Совет Федерации должен прийти еще один губернатор — Николай Любимов (Рязанская область), он будет представлять в палате регион, которые ранее возглавлял. Членом Совфеда может стать руководитель его аппарата Геннадий Голов, который находится в звании генерала-лейтенанта ФСО. Однако пока неясно, какой именно регион чиновник будет представлять. Также сенатором может стать главный федеральный инспектор по Москве Виктор Костин. Костин был участником „школы губернаторов“ РАНХиГС и администрации президента, многие участники которой получили высокие назначения», — рассказало РБК со ссылкой на два источника, близких к Совфеду

В издании отметили, что ряд сенаторов покинет верхнюю палату. Оттуда может уйти представитель Ярославской области Сергей Березкин, который должен освободить кресло для Костина. Также уйдет сенатор от Владимирской области, представитель ЛДПР Александр Пронюшкин, так как, по словам источников РБК, «в палате ЛДПР-овца не хотят, намерены убрать с поста». Вместо него врио губернатора Александр Авдеев предложил в сенаторы спикера заксобрания Владимира Киселева, главу администрации Коврова Елену Фомину и мэра Владимира Андрея Шохина.

Ранее сообщалось, что Сенатор от Свердловской области, экс-глава региона (1991-2009) Эдуард Россель осенью покинет Совет Федерации. Политик не вошел в список кандидатов, которых губернатор Евгений Куйвашев в случае своей победы на выборах делегирует в верхнюю палату парламента.